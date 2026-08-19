SEP: ¿Cuándo será el primer 'mega-puente' del ciclo escolar 2026-2027? Aquí te contamos

Faltan pocos días para que millones de estudiantes de educación básica regresen a las aulas en México y, con el calendario escolar 2026-2027 ya publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), una de las preguntas que comienzan a surgir entre alumnos y padres de familia es cuándo llegará el primer descanso prolongado.

El nuevo ciclo escolar comenzará oficialmente el lunes 31 de agosto de 2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo será el primer “mega-puente” para los alumnos?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el viernes 25 de septiembre de 2026 se llevará a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo , por lo que los estudiantes de educación básica no tendrán clases ese día.

Al coincidir con viernes, los alumnos podrán enlazar esta suspensión con el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, formando así tres días consecutivos sin actividades escolares. Las clases se reanudarían con normalidad el lunes 28 de septiembre.

Sin embargo, estos son únicamente 3 días, el único 'mega-puente' de 4 días como tal dentro del ciclo escolar 2026-2027 será cuando se suspendan las clases el 29 de enero por CTE y el 1 de febrero por el Día de la Constitución.

¿Qué otros puentes habrá durante 2026?

Después de septiembre, las conmemoraciones ya antes mencionadas, y dejando de lado los días de Consejo Técnico Escolar, el calendario contempla estas fechas sin clases:

Lunes 2 de noviembre , Día de Muertos

, Día de Muertos Lunes 16 de noviembre , Conmemoración de la Revolución Mexicana.

, Conmemoración de la Revolución Mexicana. Lunes 15 de marzo , Natalicio de Benito Juárez.

, Natalicio de Benito Juárez. Miércoles 5 de mayo, Batalla de Puebla

Así, quienes ya estén pensando en los próximos descansos después del regreso a clases deberán marcar una fecha en el calendario, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre de 2026 se tendrá el primer fin de semana largo del ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de educación básica.