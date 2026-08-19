SEP: ¿Cuándo será el primer 'mega-puente' del ciclo escolar 2026-2027? Aquí te contamos
Faltan pocos días para que millones de estudiantes de educación básica regresen a las aulas en México y, con el calendario escolar 2026-2027 ya publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), una de las preguntas que comienzan a surgir entre alumnos y padres de familia es cuándo llegará el primer descanso prolongado.
El nuevo ciclo escolar comenzará oficialmente el lunes 31 de agosto de 2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
¿Cuándo será el primer “mega-puente” para los alumnos?
De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el viernes 25 de septiembre de 2026 se llevará a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo, por lo que los estudiantes de educación básica no tendrán clases ese día.
Al coincidir con viernes, los alumnos podrán enlazar esta suspensión con el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, formando así tres días consecutivos sin actividades escolares. Las clases se reanudarían con normalidad el lunes 28 de septiembre.
Sin embargo, estos son únicamente 3 días, el único 'mega-puente' de 4 días como tal dentro del ciclo escolar 2026-2027 será cuando se suspendan las clases el 29 de enero por CTE y el 1 de febrero por el Día de la Constitución.
¿Qué otros puentes habrá durante 2026?
Después de septiembre, las conmemoraciones ya antes mencionadas, y dejando de lado los días de Consejo Técnico Escolar, el calendario contempla estas fechas sin clases:
- Lunes 2 de noviembre, Día de Muertos
- Lunes 16 de noviembre, Conmemoración de la Revolución Mexicana.
- Lunes 15 de marzo, Natalicio de Benito Juárez.
- Miércoles 5 de mayo, Batalla de Puebla
Así, quienes ya estén pensando en los próximos descansos después del regreso a clases deberán marcar una fecha en el calendario, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre de 2026 se tendrá el primer fin de semana largo del ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de educación básica.