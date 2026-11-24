A unos días de que termine noviembre, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca un cambio en la rutina de las familias de Durango. Este viernes 27 está prevista la última sesión del Consejo Técnico Escolar de 2026, una jornada en la que el personal de los planteles trabaja en la planeación y el seguimiento de los aprendizajes.

¿Quiénes no tendrán clases el viernes 27 de noviembre?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en Durango no tendrán clases este viernes 27 de noviembre. La medida aplica tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, de acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2026-2027.

Durante la sesión del Consejo Técnico Escolar, maestros y directivos revisan los avances de los grupos, identifican qué alumnos necesitan apoyo y acuerdan ajustes a su trabajo en el aula. El personal docente participa en la jornada y el alumnado tiene el día libre.

En preparatorias, bachilleratos y universidades, las actividades del viernes se rigen por el calendario de cada institución. Si en casa hay estudiantes de distintos niveles, conviene revisar el aviso de cada plantel.

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¿Cuándo regresan a clases en Durango?

Para los estudiantes de educación básica, el descanso abarcará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre. Las clases se reanudarán el lunes 30 de noviembre, en los horarios habituales.

Después de este fin de semana largo, el siguiente descanso en el calendario de educación básica será el de invierno. Comenzará el lunes 21 de diciembre, y el alumnado volverá a las aulas el jueves 7 de enero de 2027. La próxima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar está programada para el viernes 29 de enero.