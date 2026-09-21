SEP: ¡Otro día sin clases en septiembre! Esto es lo que se sabe del nuevo puente

El pasado 16 de septiembre se vivió el primer puente del ciclo escolar 2026-2027, debido a la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México. Los alumnos de educación básica, media superior y superior suspendieron sus actividades para disfrutar de este periodo.

Incluso en algunos estados, como Durango, se extendió a jueves 17 y viernes 18, regresando a clases normales hasta este lunes 21 de septiembre.

Sin embargo, a pocos días de esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que habrá un nuevo descanso, el cual ya se encuentra marcado en el calendario compartido hace dos meses y que padres de familia deben estar atentos.

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¿Cuándo y por qué se suspenderán clases?

De acuerdo a la información compartida por las autoridades educativas, será el viernes 25 de septiembre cuando se suspendan las clases , aunque solo aplicará para los alumnos de nivel básico.

Esto se debe a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), el cual se lleva de manera obligatoria durante el último viernes del mes y sirve para que los maestros y directivos evalúen la enseñanza planteada en los alumnos.

Debido a que se atraviesa el fin de semana, en total serían tres días sin clases.

¿Habrá más reuniones del Consejo Técnico?

Estas reuniones son fundamentales en la implementación del sistema educativo, por lo que continuarán durante los meses en los que se mantenga activo el ciclo escolar 2026-2027.

Los próximos CTE del año se realizarán en estas fechas:

30 de octubre

27 de noviembre

Diciembre queda fuera, debido a que se atraviesa el periodo vacacional para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Próximos puentes en México

Después del puente en septiembre, se tendrá un nuevo descanso el próximo 16 de noviembre , esto con motivo de conmemorar un año más de la Revolución Mexicana.

Aunque el hecho ocurrió el 20 de noviembre, la suspensión de actividades escolares suele suspenderse el lunes más próximo a la fecha.