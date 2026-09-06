Septiembre campirano Historias de la creación del mundo Las boletas planchadas

Estamos iniciando el mes de Septiembre, el cual corresponde al noveno mes del año; septiembre es uno de los más bellos meses del calendario y el cual viene cargado de diferentes acontecimientos, pero es este mes al cual se le conoce como el mes patrio, relacionado con grandes acontecimientos históricos, es también en este mes en que las circunstancias propias de la naturaleza cuando se intensifican las lluvias en nuestro país. En este mes de Septiembre también inicia el otoño el próximo 23 de este mes, el cual se caracteriza porque baja la temperatura propia del verano y por la caída de hojas de los árboles y que pintan el paisaje especialmente en el campo de dorado ocre y marrón, de este tema hablaremos próximamente.

En el sector Agropecuario durante el mes de Septiembre también se desarrollan importantes actividades , en este mes se inicia la cosecha de nuez cabe agregar que el cultivo del nogal está creciendo cada año en nuestra región, y que su excelso fruto que es la nuez cada día tiene mayor demanda, incluso gran parte de esta cosecha está siendo exportada, y los principales lugares en que se concentra este cultivo, son Nazas y Rodeo Durango, así como San Pedro de las colonias Coahuila; En cuanto a cultivos anuales, está la avena forrajera, y de la cual manejada óptimamente se pueden dar dos cortes por ciclo, otro cultivo presente en la región lagunera es el trigo.

En cuanto al cultivo del algodón en este mes se inicia la pizca establecida en este ciclo agrícola Primavera- Verano, es en este mes cuando es conveniente, preparar las tierras para establecer el cultivo de alfalfa para el mes de Noviembre, considerándose la mejor época para el mayor rendimiento de este cultivo.

Amigos lectores quiero recordarles que el próximo 29 de septiembre, conmemoramos en México el "Día del Maíz" una fecha que cada día tiene mayor relevancia y en la que se aprovecha para hacer reflexión sobre este importante cultivo de identidad nacional y base de nuestra alimentación como Mexicanos; cabe agregar que el día del maíz es aprovechado por miles de ciudadanos conscientes, y los cuales se manifiestan sobre la importancia de este cultivo y evitar el uso de semilla transgénica, y recordando este slogan "Sin Maíz no hay País"; considerando su importancia social y económica, es que se instituyo esta fecha y oportunamente también abundaré de este interesante tema en este espacio.

Estamos a escasos diecisiete días para que concluya el verano, esta bella estación en la que se asocia con calor, y colorido y también estación de abundantes cosechas en la que podemos disfrutar de riquísimos frutos, por ejemplo aquí en la comarca lagunera tenemos deliciosos frutos propios del verano como melón, sandía, duraznos, ciruelos, uvas, higos y muchos más que son un deleite para nuestro paladar y que es precisamente en esta estación de verano en que las disfrutamos ; como mencioné al principio es durante este mes en que se agudizan las lluvias tan necesarias para los cultivos y la vida misma

Las lluvias que se han prestados en varios estados, con grandes pérdidas pero, es importante reflexionar que la vida en el planeta depende del agua y esta agua viene de cielo en forma de lluvia y siempre será bienvenida a la tierra como una bendición de Dios.

Aún existen lugares en donde los campesinos siembran las tierras de temporal esperanzados en las lluvias, por no tener agua rodada del río ni tampoco norias, es por eso que las lluvias que se nos presentan con algunas pérdidas para algunos pero siempre traerán más beneficios.

Para finalizar los invito para que nos preparemos oportunamente para celebrar con fervor nuestras fiestas patrias, una de las más bellas tradiciones de los mexicanos.

A continuación una bella composición poética titulada:

MEXICANA

Ernestina Ramírez Escobar

Voy por el mundo tan solo vestida con mi falda de maíz y mi rebozo de tunas con mis pies descalzos adornados con tierra, de esa tierra mágica de la patria mía.

En mi pelo llevo mariposas monarca, que aletean sutiles al abrirse el día. y en mi corazón, ... ¡en mi corazón!... el gozo y orgullo de mi México querido.

De mi pecho salen coplas para repartir a todos con aromas de mis playas, mis desiertos y montañas. y de mi alma los sones de marimbas y maracas, con la Danza del venado y el jarabe tapatío.

Diamantes no le caben a mis dedos atareados porque tejiendo ilusiones desenredo las mañanas.

Mexicana de temple para honrar a mi patria, como mármol y zafiro y también como esmeralda.

Mexicana del tiempo sin espacios ni fronteras para querer como hermana más allá de las tinieblas con el corazón de oro, de mieles endulzado para sembrar esperanza en los pueblos olvidados.

SEPTIEMBRE MES PATRIO

Feliz domingo para todos

Comunicar es servir

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El Señor hizo al gusano.

Dijo:

-Está muy bien.

El Señor hizo a la cucaracha.

Dijo:

-Está muy bien.

El Señor hizo al ciempiés.

Dijo:

-Está muy bien.

El Señor hizo a la chinche.

Dijo:

Está muy bien.

El Señor hizo al hombre.

Dijo:

-No está mal.

¡Hasta mañana!...

In lugar a dudas, el lenguaje electoral es rico y variado, casi tanto como las tentaciones de algunos actores políticos y operadores para tratar de influir ilegalmente en las votaciones. En el argot encontramos las "casillas zapato", donde todos los votos favorecen a una sola candidatura; la "operación carrusel", en la que un grupo de personas sufraga repetidamente utilizando distintas credenciales; el "voto en cadena", mediante el cual un operador entrega fuera de la casilla una boleta previamente marcada; la "operación taco", consistente en introducir simultáneamente varias boletas marcadas; o el "embarazo de urnas", cuando estas ya contienen votos antes de comenzar la jornada. En fin, el límite parece ser la imaginación.

Con dicho contexto, durante estos días cobró vigencia otro término: las "boletas planchadas", que, sin ser un término legal, pone en la lupa ciudadana un fenómeno muy claro. Cuando se vota, obligatoriamente se tiene que doblar la boleta para que quepa por la ranura de la urna; cuando termina la jornada electoral, los funcionarios de mesa directiva de casilla sacan los votos de la urna, los cuentan, levantan actas y guardan todo en el paquete electoral que va a parar a los órganos encargados del cómputo. Precisamente, durante el debate del INE sobre los lineamientos que regularán los cómputos distritales de las elecciones federales de 2027, se recordó que en la elección judicial de 2025 aparecieron boletas sin dobleces, especialmente en Chiapas. El proyecto original proponía que estas boletas fueran separadas, identificadas y resguardadas para que el pleno del Consejo Distrital determinara su validez o invalidez.

Durante la discusión, la consejera Bell presentó otra propuesta que era todavía más cercana al modelo utilizado en 2025: si el Consejo concluía que una boleta definitivamente no mostraba señales de haber sido introducida en la urna, debía contabilizarla como inválida, un modelo muy similar al que había utilizado Durango.

La discusión jurídica, sin embargo, no es sencilla, ya que no contempla expresamente la falta de doblez como causal de nulidad de un voto individual; pero por otro lado, si existe una causal genérica para anular la votación completa de una casilla cuando se acreditan irregularidades graves, irreparables y determinantes que ponen en duda su certeza. Así quedaron enfrentadas dos posiciones: por un lado, quienes sostuvieron que una boleta auténticamente depositada debería mostrar algún doblez y que ignorar esa anomalía debilitaría la certeza del cómputo. Por el otro, quienes señalaron que la ausencia de doblez no demuestra, por sí sola, que el voto sea fraudulento, invalidarlo automáticamente implicaría crear consecuencias que el legislador no estableció, con el riesgo de afectar el derecho al sufragio.

Al final, la propuesta mayoritaria fue que cuando se detecten boletas planchadas, el Consejo Distrital deberá decidir primero si las computa o no. Si advierte una irregularidad, levantará un acta para documentarla; únicamente si decide computarlas procederá después a determinar si contienen votos válidos o nulos. La revisión especial, por tanto, permanece. Será muy interesante saber en qué termina este episodio ante el anuncio de representaciones partidistas de que impugnarían este asunto; veremos qué resuelve el Tribunal y, al final de cuentas, cuál de las posturas prevalece.

X: @omarortegasoria

Ebo hacerte una confesión que me avergüenza -le dijo el señor a su esposa-. Cuando hago el amor contigo siempre pienso que lo estoy haciendo con otra mujer". "¡Qué malo eres! -respondió ella en tono lamentoso-. ¡Y yo, que cuando hago el amor con otros hombres siempre procuro pensar que lo estoy haciendo contigo!". Otro cuento sobre el mismo tema. Por más esfuerzos que hacían en la cama aquellos esposos no lograban llegar al fin del acto. El marido le preguntó a su señora: "¿Qué nos pasa? ¿Tampoco tú puedes pensar en alguien más?". "Soy Superman" -le dijo Clark Kent a Luisa Lane. "¿Ah sí? -dudó ella-. A ver, enséñame tu ese. Clark echó mano al zipper de su bragueta. Aclaró rápidamente Luisa Lane: "¡Tu ese de Superman, pendejo!". Don Pugnacio y doña Beligeria tenían 40 años de casados. No sé si por eso, o a pesar de eso, reñían constantemente. Cansada de las desavenencias doña Beligeria tomó sus precauciones, y un buen día le anunció a su marido que lo iba a abandonar para irse con un hombre 20 años menor que ella. Le dijo don Pugnacio: "También con él vas a pelear". "Sí -aceptó doña Beligeria-. Pero al menos él tiene todavía con qué reconciliarnos". Todos los nobles del feudo se alistaron para ir a la Cruzada. Cada uno le ordenó al herrero del pueblo el cinturón de castidad para su respectiva esposa. Alguien le preguntó al herrero: "¿Por qué das tan baratos los cinturones?". Explicó el hombre: "Donde gano es vendiéndoles la llave a las señoras". Aquella noche Dulcibella fue a recoger a su novio en su automóvil. Subió el muchacho y dijo con encendido acento: "¡Derechitos al motel, mi vida!". Respondió ella, vacilante: "Antes voy a dejar en su casa a mis papás. Vienen en el asiento trasero". La chica adolescente leía un libro en la sala. Comentó: "Aquí dice que en algunos países de Asia la mujer no conoce a su marido sino hasta que se casa con él". "¡Mira! -exclamó su mamá-. ¡Igualito que aquí!". (La mujer se casa pensando que el hombre va a cambiar, y el hombre no cambia. El hombre se casa pensando que la mujer no va a cambiar, y la mujer cambia). En la merienda con amigas declaró Rosibel: "Tengo el mejor marido del mundo. Desgraciadamente no es el mío". Doña Clorimela chocó su coche. Pérdida total. Le pidió al agente de la aseguradora: "Deme el dinero que me costó el coche". Le informó el agente: "No podemos darle dinero, pero le daremos otro vehículo igual". En ese caso -manifestó doña Clorimela- cancele el seguro de vida de mi esposo". La señora narró en la reunión de los jueves: "Esta mañana un hombre holgazán y dado a la bebida me pidió dinero. Le di 500 pesos". "¡Qué barbaridad! -se escandalizó una-. ¿Y qué dijo tu marido?". Respondió la señora: "Me dijo: 'Gracias'". Usurino Matatías es el avaro patrio. Quiero decir que es cicatero, agarrado, manicorto, mezquino, cutre, ruin. Su esposa le dijo que necesitaba dinero para comprar un peine. "¡Cómo! -se inidgnó Matatías-. Te compré uno cuando nos casamos". "Sí -admitió la señora-. Pero ya nada más le queda un diente". El autobús de pasajeros iba lleno. Subió una linda chica y no halló dónde sentarse. Un maduro señor le dijo, bondadoso: "Señorita: no puedo cederle mi asiento, pues por mis años me es imposible ir de pie, pero si gusta siéntese en mi regazo. Soy ya viejo, de modo que vaya usted tranquila". Aceptó la muchacha el generoso ofrecimiento, y tras dar las gracias al amable caballero se sentó en sus piernas. Poco después la bella joven le dijo al señor, turbada: "Siento algo". "Perdone, señorita -respondió él más turbado aún-. Parece que no soy tan viejo como creía". FIN.