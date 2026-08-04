Servicio Militar en México: ¿quiénes deben iniciar el adiestramiento en agosto de 2026?

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el 1 de agosto de 2026 comenzará el segundo escalón de adiestramiento del Servicio Militar Nacional..

Este periodo no significa que todos los hombres de entre 18 y 39 años deban presentarse automáticamente en agosto. Está dirigido a quienes ya realizaron el trámite correspondiente y fueron asignados para cumplir el servicio bajo la modalidad de encuadrados.

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¿Cuándo será el segundo periodo?

El segundo escalón se desarrollará del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

El esquema contempla 13 sesiones sabatinas, en un horario de 7:00 a 13:00 horas, dentro de los centros de adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Marina.

Este modelo comenzó a aplicarse en 2026 y redujo el periodo tradicional de capacitación para facilitar el cumplimiento del Servicio Militar.

¿Quiénes deben acudir?

Deben presentarse las personas que:

tramitaron su cartilla militar

participaron en el sorteo correspondiente

obtuvieron bola blanca o azul

fueron asignadas al segundo escalón

recibieron indicaciones de la autoridad de reclutamiento

Los remisos de entre 18 y 39 años que todavía no tienen cartilla deben acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento para iniciar su trámite, pero eso no significa necesariamente que comenzarán el adiestramiento de inmediato.

La participación de las mujeres continúa siendo voluntaria.

¿Qué ocurre con quienes quedan “a disponibilidad”?

Las personas asignadas bajo la modalidad “a disponibilidad” no acuden a las sesiones sabatinas de adiestramiento.

Permanecen bajo control administrativo de las oficinas de reclutamiento durante el periodo establecido y posteriormente pueden recibir la liberación de la cartilla, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Los mexicanos que viven en el extranjero pueden realizar el procedimiento mediante las representaciones consulares.

¿Qué se enseña durante el adiestramiento?

Los participantes reciben formación básica relacionada con:

disciplina y doctrina militar

acondicionamiento físico

primeros auxilios

protección civil

apoyo a la población en emergencias

valores cívicos

conocimiento básico de las instituciones armadas

Las actividades específicas pueden cambiar según el centro de adiestramiento y la modalidad asignada.

Modalidad interna de tres meses

Defensa también cuenta con Compañías del Servicio Militar Nacional en las que algunos participantes cumplen el adiestramiento de manera interna durante tres meses.

Esta modalidad es distinta a las 13 sesiones sabatinas. Puede incluir alojamiento, alimentación, vestuario, atención médica y capacitación en talleres de artes y oficios.

En algunos estados también se ha anunciado una ayuda semanal de 130 pesos para quienes cumplen el servicio bajo ese esquema interno, pero ese beneficio no aplica necesariamente a todas las personas encuadradas en los centros sabatinos.

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¿Cuándo puede tramitarse la cartilla?

Quienes todavía no hayan iniciado el procedimiento pueden acudir a la Junta Municipal, Alcaldía de Reclutamiento o representación consular más cercana.

El periodo de alistamiento se realiza del 2 de enero al 15 de octubre de cada año.

El trámite inicial de la cartilla es gratuito y no se realiza mediante gestores, páginas de redes sociales ni intermediarios.