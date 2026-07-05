Servicios públicos para atender la salud mental están rebasados, asegura especialista

Al ser una atención tan necesaria entre la población, el servicio público de psicología está rebasado, informó la Presidenta del Colegio de Profesionistas de la Psicología, Francelia Vázquez.

“El tema de la salud mental es algo que no es un tema de moda, por lo tanto sí estamos siendo más conscientes en el estado de poder llegar a atención psicológica. Estamos rebasados en el tema del servicio público. Sin embargo, hacemos los mejores esfuerzos desde todas las áreas. No nada más en la parte terapéutica, sino en los lugares donde también estamos presentes los psicólogos, que es en lo educativo y en lo laboral”, indicó.

Y es que, explicó que a nivel nacional no hay suficientes psiquiatras ni psicólogos para los requerimientos que se tienen.

“Yo creo que estamos (rebasados) en más de un 70 por ciento. Los servicios están de verdad rebasados, no da lo suficiente. En nivel país es 1.1 psiquiatras respecto a 100 mil habitantes la tasa, y son 6.9 psicólogos para cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Entonces, en algo de esa proporción estamos en el estado”, indicó.

Y expuso que el tema de la salud mental está pegando prácticamente en todas las edades.

“La población juvenil es una población vulnerable, pero también si lo vemos en temas de vulnerabilidad, en tema de prevención del suicidio y todo ello, también está impactando en edades de 30 a 44 años, es la edad más vulnerable si te hablo de suicidio, que es tema de salud mental, es la edad más fuerte donde está pegando esto”, indicó.