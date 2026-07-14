Sheinbaum defiende a gobernadora de BC tras difusión de audio con contactos de EU

Durante su conferencia de prensa de este martes 14 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Marina del Pilar Ávila, tras la difusión de un audio en el que la gobernadora de Baja California aparentemente ofrece colaborar con presuntos agentes de Estados Unidos, y afirmó que no existe certeza sobre la identidad de las personas con las que sostuvo la conversación.

"No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando", declaró la mandataria al ser cuestionada sobre la grabación difundida por el periodista Héctor de Mauleón.

Sheinbaum sostuvo que, hasta ahora, lo único que se conoce es una llamada telefónica hecha pública por un periodista, y señaló que no hay elementos que permitan confirmar que se trate de funcionarios estadounidenses.

"No sabemos ni siquiera si es de autoridades estadounidenses o no", insistió.

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La presidenta señaló que la gobernadora, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya ofreció una explicación pública sobre el contenido de la conversación.

"Ella da una explicación posterior de que es parte de una comunicación y que no pone en riesgo absolutamente nada en la seguridad de Baja California", afirmó.

Las declaraciones se producen después de que este lunes se difundiera un nuevo audio en el que presuntamente se escucha a la gobernadora expresar su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses.

"Estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad", se escucha decir a una voz atribuida a la mandataria estatal en la grabación divulgada por De Mauleón.

Marina del Pilar reconoce conversación

Tras la publicación del audio, Ávila reconoció haber sostenido una conversación con personas que se presentaron como agentes o intermediarios vinculados a autoridades de Estados Unidos, aunque aseguró que nunca le mostraron documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que acreditaran esa representación.

La gobernadora argumentó que durante el intercambio se le plantearon diversos escenarios de carácter legal, pero rechazó haber incurrido en alguna conducta irregular y reiteró que mantiene disposición para colaborar con cualquier autoridad competente siempre que exista una solicitud formal.