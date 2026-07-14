Sheinbaum presume el cañón Tres Molinos en su gira por Durango | VIDEO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en sus redes sociales la belleza natural del Cañón de Tres Molinos, uno de los paisajes más representativos de Durango, luego de recorrer la zona durante su gira de trabajo del pasado fin de semana.

Este lunes 13 de julio, la mandataria federal publicó un video en el que aparece frente a las formaciones rocosas del lugar y explica brevemente el origen geológico e histórico de este atractivo ubicado cerca de la capital duranguense.

“Durante la gira por Durango de este fin de semana nos encontramos con este paisaje. México es maravilloso. Hoy les quiero contar la historia de Tres Molinos”, escribió Sheinbaum al compartir la grabación.

En el video, la Presidenta señaló que el cañón se encuentra en una zona de transición entre el Valle del Guadiana y la Sierra Madre Occidental, lo que permite observar un paisaje compuesto por paredes de roca, vegetación y el cauce del río Tunal.

Explicó que las formaciones fueron creadas por un proceso de erosión ocurrido durante millones de años, principalmente por la acción constante del agua sobre la roca de origen volcánico.

“Las formaciones que vemos son causadas por la erosión a lo largo de millones de años por el agua de los ríos, principalmente la corriente del río Tunal”, relató.

¿Por qué se llama Tres Molinos?

Sheinbaum también compartió el origen del nombre del lugar, el cual, según explicó, proviene de tres antiguos molinos de trigo que funcionaron en la zona y aprovechaban la fuerza de la corriente del río para realizar sus actividades.

“Lleva el nombre de Tres Molinos, que proviene de tres antiguos molinos de trigo que aprovechaban la fuerza del agua durante el siglo pasado”, agregó.

La grabación concluye con una panorámica del cañón, mientras la mandataria expresa: “Pero miren nada más la belleza. México es hermoso”.

La visita a Tres Molinos se realizó durante la gira que Sheinbaum desarrolló el sábado 11 de julio por Durango, en la cual supervisó las obras de construcción de la presa Tunal II y posteriormente encabezó un evento del programa Vivienda para el Bienestar en el municipio de Gómez Palacio.