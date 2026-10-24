Sheinbaum revela que fue Maru Campos quien acusó al exfiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en su reunión privada con la gobernadora Maru Campos Galván, ambas se alzaron la voz y la mandataria estatal le reclamó por acusarla de traición a la patria tras la entrada de agentes de la CIA en Chihuahua, hecho que atribuyó al exfiscal, actualmente vinculado a proceso, César Jáuregui Moreno.

"Ella inició la conversación reclamándome, levantamos la voz en algún momento las dos. Ella me reclamó de por qué la había acusado yo de haber traicionado a la patria. Yo le dije: 'no, tiene que investigarse porque entraron agentes extranjeros a México sin el permiso'. Cuando yo le dije, es que entraron agentes, ella me dijo, 'no fui yo, fue el exfiscal (César Jáuregui)", reveló la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, la jefa del Ejecutivo mencionó que Maru Campos acusó al exfiscal de Chihuahua de cometer actos de corrupción, por lo que le ofreció proceder en su contra en colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Me dijo que habían encontrado corrupción, que había cometido el fiscal. Me dijo que el 'fiscal tiene casinos', que eso habían encontrado ellos cuando movió al fiscal. ¿Qué le dijo la presidenta? Procede, como deben proceder cualquier ciudadano cuando encuentran actos que violan la ley. Entonces le dije: '¿por qué no procede la fiscalía de justicia del Estado de Chihuahua? Y si te parece, le comentó la fiscal general de la República para que te reciba'", explicó Sheinbaum Pardo.