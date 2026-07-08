Sheinbaum sí viene a Durango, pero no a la capital; estará en Gómez Palacio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sí visitará Durango este sábado 11 de julio; sin embargo, su agenda oficial no contempla actividades en la capital del estado ni un recorrido por la presa El Tunal II, como se había adelantado previamente.

De acuerdo con el itinerario difundido por la Presidencia de la República, la mandataria federal estará únicamente en el municipio de Gómez Palacio, en la Comarca Lagunera, donde encabezará un evento relacionado con el Programa de Vivienda para el Bienestar.

La actividad está programada para las 13:30 horas y forma parte de la estrategia del Gobierno Federal para ampliar el acceso a la vivienda en el país.

Agenda cambia de rumbo

La agenda oficial difiere de lo anunciado previamente por el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien había señalado que Sheinbaum estaría en la ciudad de Durango para supervisar los trabajos de la presa El Tunal II, en la zona del paraje Tres Molinos.

Dicha obra hidráulica había sido señalada como uno de los puntos centrales de la visita presidencial, debido a su importancia para el abastecimiento de agua potable en la capital duranguense.

No obstante, en el itinerario oficial no aparece ninguna actividad en la ciudad de Durango ni una visita a la presa, por lo que la gira presidencial se concentrará en la región Laguna.

Estará en Gómez Palacio

En Gómez Palacio, Sheinbaum supervisará avances del Programa de Vivienda para el Bienestar, mediante el cual el Gobierno Federal busca impulsar la construcción de vivienda social durante el sexenio.

A nivel nacional, dicho programa contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, mientras que para Durango se proyecta la edificación de 34 mil 745 casas.

La visita se da después de que se suspendiera la gira que la presidenta tenía prevista para el pasado domingo 5 de julio, cuando se contemplaba un recorrido por la construcción de la presa Tunal II.

En aquella ocasión, aunque ninguna autoridad confirmó oficialmente la presencia de la mandataria, ya se habían realizado preparativos en la zona de la obra para recibirla. La agenda aparentemente incluía conocer el avance de los trabajos, principalmente el desvío del cauce del río, paso previo a la construcción de la cortina.

Tunal II queda fuera de la agenda

La ausencia de la presa Tunal II en la nueva agenda llama la atención debido a que se trata de una de las obras hidráulicas más importantes para Durango.

El proyecto representa una inversión aproximada de cuatro mil millones de pesos y contempla una cortina de 98 metros de altura, 280 metros de longitud y una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos.

Además, se prevé que permita enviar mil 500 litros por segundo de agua a la planta potabilizadora, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Durango durante los próximos 50 años.

Seguirá gira por Zacatecas

Una vez concluido el evento en Gómez Palacio, la presidenta se trasladará ese mismo sábado al municipio de Río Grande, Zacatecas, donde encabezará un acto del programa Pensión Mujeres Bienestar.

La gira continuará el domingo 12 de julio en Zacatecas, con la entrega de tarjetas de las becas Gertrudis Bocanegra y Rita Cetina.

La agenda queda sujeta a posibles ajustes de última hora, aunque hasta ahora la visita presidencial a Durango se concentrará únicamente en Gómez Palacio.