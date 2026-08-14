'Si el Gobernador EVV se sintió embarrado, pues que se limpie'

Tras los hechos violentos registrados en Zacatecas, donde fueron localizadas sin vida varias personas y las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de ese estado, Arturo Medina Mayoral, asegurando que los grupos delictivos se "han replegado a Durango" luego de un operativo, se ha generado un intercambio de declaraciones entre el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

La declaración de las autoridades vecinas fue retomada en la capital duranguense, en donde se le cuestionó al mandatario estatal sobre la situación y dijo que no quería que los "embarraran" en algo que "tenían que resolver ellos".

La declaración fue abordada durante una rueda de prensa con Reyes Mugüerza, cuestionándole qué pensaba al respecto de lo que dijo Villegas Villarreal, asegurando que sí lo escuchó y la información que se ha emitido es lo que está sucediendo, por lo que respondió que decir la realidad "no es embarrar a nadie".

Primero hizo referencia a los detenidos por el hecho violento; dijo que uno de ellos es originario de Durango, y posteriormente presentó un informe en donde se dio a conocer que a lo largo del 2026 se han arrestado a decenas de personas foráneas y la entidad duranguense ocupa el primer lugar, con 70.

"Si él se sintió embarrado, pues que se limpie", agregó.