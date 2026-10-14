Sicario afirma haber incinerado a más de 200 personas en Rancho Izaguirre; FGR niega la versión

A un poco más de año y medio desde el hallazgo del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el tema se reavivó tras las recientes declaraciones de un presunto sicario del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), quien aseguró haber incinerado los cuerpos de 250 personas en este sitio.

Presunto sicario habría participado en incineraciones

Fue el noticiero TG1, emitido en la televisión pública de Italia, el que transmitió una entrevista de un supuesto integrante del cártel mexicano, y en los días recientes el tema comenzó a sonar más en redes sociales y medios nacionales, luego de la respuesta emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

En la entrevista emitida en televisión italiana, un hombre con el rostro cubierto afirmó formar parte del CJNG, asegurando que en el Rancho Izaguirre habrían sido asesinadas más de 500 personas, y que él personalmente habría participado en la incineración de 250 cuerpos.

A pesar de que la FGR había desmentido la versión de que existiera un crematorio en el Rancho Izaguirre, el testimonio realizado por el presunto sicario a la periodista italiana Stefania Battistini contradiría la información oficial de las autoridades.

Los días en el Rancho Izaguirre

Durante la entrevista, el presunto sicario relató que incluso en una misma noche habrían ejecutado hasta 20 personas, y que en total serían más de 500 personas las asesinadas en el predio.

“Mañana tengo que matar a una persona. Tengo un rifle con mira telescópica, todo listo”, declaró en el video de la televisora italiana, agregando “trabajo con el jefe, soy sicario”.

Explicó además que la paga que recibe no cambia de acuerdo con el número de personas que asesina, sino que percibe un sueldo fijo de cuatro mil pesos a la semana.

En la entrevista, que se realizó en Jalisco, y en la que incluso ambos se acercan al Rancho Izaguirre, el presunto sicario relata que “ahí, si buscan, todavía pueden encontrar restos humanos”, aunque aseguró que la mayoría de los cuerpos jamás serán localizados.

A pesar de su supuesto trabajo como sicario del CJNG, el hombre aseguró que colabora secretamente con las Madres Buscadoras, pues sabe dónde señalar los sitios, aunque en su mayoría solo se puedan localizar fragmentos óseos y dientes.

¿Qué dijo la FGR al respecto?

Tras la publicación de la entrevista, la Fiscalía General de la República (FGR) publicó un comunicado al respecto, desmintiendo las declaraciones emitidas por el supuesto sicario.

“Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que dicha afirmación es falsa”, el órgano.

La FGR agregó que hasta el momento el procesamiento pericial del sitio tiene un avance del 92 por ciento, mientras que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha procesado a 15 personas posiblemente relacionadas con el campo de adiestramiento.

Finalizó asegurando que las investigaciones continúan avanzando, incluyendo análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de víctimas.

https://x.com/FGRMexico/status/2110367891480584321