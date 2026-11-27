La sierra de la parte sur de Durango podría convertirse en un territorio de conservación ambiental, al mismo tiempo que se impulsen actividades productivas y turísticas para generar también oportunidades económicas para las comunidades.

En una reunión entre autoridades y dependencias se analizó la viabilidad de establecer un Paisaje Biocultural que integre a los municipios de Pueblo Nuevo, Durango y San Dimas.

Se espera que los propios ejidos y comunidades sean protagonistas de las decisiones y del cuidado de los recursos naturales, de manera que se genere desarrollo regional sostenible, identidad y bienestar para sus habitantes.

Se trata de impulsar un nuevo esquema de manejo del territorio para la Sierra Madre Occidental, con oportunidades de generar desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, tomando como referencia la experiencia del Paisaje Biocultural de la Sierra Occidental de Jalisco.

Autoridades de Durango y representantes de unidades forestales, ejidos y comunidades realizaron un intercambio de experiencias basado en modelos de Jalisco, en cuanto a la gobernanza y manejo sustentable del territorio.

Acciones sustentables

Entre los principales objetivos de ese encuentro fue revisar el funcionamiento de las juntas intermunicipales y los mecanismos de participación comunitaria, donde autoridades, productores y habitantes colaboran en la planeación y toma de decisiones sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Se tomaron en cuenta, por ejemplo, las experiencias del predio Casco de los Aguacates, en Juanacatlán, donde se aplican prácticas de manejo forestal sustentable, uso responsable del fuego y prevención de incendios forestales.

Mientras que en el ejido Santa Rosa cuentan con un modelo de gestión territorial que integra actividades forestales, ganaderas y turísticas, con la participación de la comunidad en el Paisaje Biocultural.

La coordinación y el seguimiento de estas acciones están a cargo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango, al igual que representantes de unidades forestales, los municipios involucrados, ejidos y comunidades.

Se acordó que la Conafor Guadalajara y las dependencias de Durango buscarán nuevas alternativas que contribuyan al desarrollo forestal sustentable, sin que se pierda la identidad y el vínculo de los habitantes con la tierra.