Sierra Madre International Artist Residency tiene nueva exposición virtual

La reflexión sobre la maternidad, entendida más allá de los estereotipos y las representaciones idealizadas, es el eje de la nueva exposición colectiva “Maternidad / Motherhood”, organizada por Sierra Madre International Artist Residency, un espacio que en los últimos años se ha consolidado como un punto de encuentro para creadoras y creadores de distintas disciplinas y nacionalidades en la ciudad de Durango.

La muestra propone una aproximación contemporánea a uno de los temas más universales y complejos de la experiencia humana. A través de diversas propuestas visuales, las y los artistas participantes exploran la maternidad desde perspectivas íntimas, emocionales, sociales y políticas, alejándose de las narrativas tradicionales para abrir un diálogo sobre las múltiples realidades que atraviesan la experiencia de maternar.

De acuerdo con el planteamiento curatorial, la maternidad en el arte contemporáneo ha transitado de ser una imagen simbólica o idealizada a convertirse en un territorio de vivencias, contradicciones, afectos, desafíos y transformaciones personales.

TRAS LA MUESTRA

En este sentido, la exposición reúne obras que reflexionan sobre los vínculos familiares, el cuidado, la identidad, la memoria y los cambios que acompañan este proceso, generando una mirada plural y profundamente humana.

La exposición forma parte de las actividades de Sierra Madre International Artist Residency, una residencia artística internacional ubicada en Durango que recibe a artistas emergentes y consolidados de distintas partes del mundo.

El programa está dirigido a creadores de disciplinas como artes visuales, literatura, cine, diseño, performance y otras prácticas contemporáneas, ofreciendo un entorno de trabajo, investigación y producción en contacto con la riqueza cultural y natural del estado.

Desde su creación, la residencia ha apostado por generar espacios de intercambio cultural y reflexión artística, promoviendo proyectos que dialogan tanto con las preocupaciones globales del arte contemporáneo como con las particularidades del contexto local. Como parte de cada ciclo de residencia, las exposiciones colectivas permiten compartir con el público los procesos creativos desarrollados por las y los participantes durante su estancia en Durango.

DESDE IDENTIDAD HASTA MEMORIA

“Maternidad / Motherhood” se suma así a una serie de exposiciones impulsadas por la residencia que han abordado temas vinculados con la identidad, la memoria, la introspección y las experiencias humanas compartidas. En esta ocasión, la muestra invita a reconocer la maternidad como un fenómeno complejo y diverso, capaz de generar preguntas profundas sobre el cuidado, los afectos y la construcción de la vida en comunidad.

Más que ofrecer respuestas definitivas, la exposición plantea un espacio para la contemplación y el diálogo, donde las distintas voces artísticas convergen para explorar una experiencia que continúa transformándose y adquiriendo nuevos significados dentro del arte contemporáneo.