Siguen negociando IMSS y sindicato

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) continúan las mesas de trabajo con el objeto de construir una nueva propuesta de aumento salarial y de mejora de las condiciones de trabajo.

"Además de la mesa de incremento salarial, se trabaja de manera simultánea en mesas temáticas sobre las condiciones de trabajo: abasto de insumos y medicamentos, surtimiento de recetas, personal, equipo médico, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones de trabajo, así como organización y gestión interna", indicó la dependencia a cargo de Zoé Robledo.

La sesión está encabezada por el Director General del IMSS y el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.