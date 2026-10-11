'Simón' dejaría lluvias tres días en Durango

EL SIGLO DE DURANGO

Las lluvias continuarán durante los tres días siguientes en Durango, principalmente en la zona serrana, mientras que en la capital se esperan precipitaciones importantes, aunque no existe alarma por la cantidad de agua que podría registrarse.

Víctor Hugo Randeles Reyes, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para la sierra se pronostican acumulados de entre 20 y 25 milímetros, mientras que en los Valles y Llanos se esperan lluvias de ligeras a moderadas durante el domingo, con un incremento para el lunes.

El funcionario pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones y evitar difundir publicaciones alarmistas, al señalar que, por ahora, las precipitaciones previstas no representan una situación de riesgo extraordinario.