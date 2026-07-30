Sin anticipos, constructoras duranguenses se asocian para financiar el inicio de obras

Para poder participar en licitaciones de obras, las empresas duranguenses han tenido que recurrir a formar consorcios, para una mayor capacidad financiera, sobre todo al inicio de los trabajos, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Durango, Iram Ciceña Mejorado.

Y es que, explicó que, sobre todo en los proyectos federales, ya no se están otorgando anticipos, por lo que las empresas deben contar con recursos propios para financiar el arranque de los trabajos.

Del Gobierno Federal, el recurso llega directamente a los espacios educativos. Es un recurso con anualidad que tiene que estar ejercido al 31 de marzo, comprometido de aquí a diciembre, y es donde participaremos. Viene también un segundo paquete en SICT. Decir que en SICT ya es muy dinámica la participación, ya que, como a lo mejor ustedes lo saben, ya se quitó el tema de anticipos. Entonces el contratista tiene que demostrar una capacidad financiera en el arranque de la obra, más su capacidad de instalación, para que pueda llevar a buen puerto estas obras”.

En tal sentido, reconoció que es complicado para muchas empresas poder costear el anticipo.

“Es complicado y hay que hacer participaciones conjuntas para financiar. No es un escenario favorable esta regla contractual. Yo creo que, como dicen, por justos pagaron pecadores en el pasado. Creo que hubo antecedentes ahí del mal uso y las obras se convertían más que en ejecución de obras, en temas ya jurídicos. Entonces no hemos dejado de plantear a la SICT que esto más adelante cambie porque no es nada más en Durango, es en todo el país y eso inhibe la participación”, dijo.

Por lo que las empresas han recurrido a los consorcios. “En SICT, la modalidad de hacer una participación conjunta es una alternativa o apalancarse para poder solventar”.