Sin aumentos de predial y agua potable para 2027 en Durango: Comisión de Hacienda

Los Ayuntamientos de Durango mantendrán sin incrementos las tarifas del impuesto Predial y del servicio de agua potable para 2027.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Rocío Rebollo Mendoza, explicó que durante la revisión de las iniciativas de Leyes de Ingresos municipales se vigila que no se propongan aumentos en esos dos rubros, debido a su importancia en la economía familiar.

La legisladora precisó que no se contempla elevar el número de Unidades de Medida y Actualización (UMA) establecido para calcular el Predial. Por ejemplo, si una propiedad tiene asignada una tarifa de tres UMA, ese mismo parámetro deberá conservarse ; únicamente se reflejaría el ajuste derivado de la actualización anual de la Unidad, estimado en alrededor de 3 o 3.5 por ciento. Aseguró que los Municipios revisados hasta el no presentaron incrementos en las tarifas de este impuesto.

Hasta este martes, la Comisión había revisado las iniciativas de 20 Ayuntamientos, en coordinación con la Auditoría Superior del Estado (ASE) y asesores de los grupos parlamentarios. A partir del jueves comenzarían las reuniones particulares con Presidentes Municipales y representantes de otros Ayuntamientos, con el propósito de revisar las proyecciones de recaudación y detectar inconsistencias entre los ingresos estimados y los recursos que realmente podrían obtener.

Rebollo Mendoza ejemplificó que algunos municipios proyectan recaudar cantidades muy inferiores a las que anteriormente obtenían por determinados conceptos, por lo que se busca conocer las razones y revisar si están dejando de cobrar contribuciones o derechos que podrían representar ingresos para sus administraciones. Las 39 iniciativas de Leyes de Ingresos fueron entregadas dentro del plazo legal, que venció entre el 30 y el 31 de octubre.