Sin empleo, 37 mil en agosto, revela el Inegi

Durango registró en agosto una tasa de desocupación de 4.1 por ciento, por encima del 3.9 reportado en julio, lo que representa, de manera aproximada, a 37 mil 105 personas de la Población Económicamente Activa (PEA) que se encontraban sin trabajo durante ese mes del año, según lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi).

De acuerdo con los indicadores de ocupación y empleo de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la PEA en Durango está integrada por alrededor de 905 mil personas. Al aplicar la tasa de desocupación de 4.1 por ciento, el resultado es de aproximadamente 37 mil 105 personas desocupadas.

La tasa estatal también se ubicó por encima del promedio nacional. A nivel país, la desocupación pasó de 2.9 por ciento en julio a 3.0 por ciento en agosto, un incremento de una décima de punto porcentual.

En Durango, el aumento fue de dos décimas de punto porcentual en el mismo periodo, al pasar de 3.9 a 4.1 por ciento.

Esto significa que, por cada 100 personas que forman parte de la PEA en la entidad, poco más de cuatro se encontraban buscando trabajo y no habían logrado incorporarse a una actividad laboral durante agosto.

El indicador de desocupación considera a las personas que no trabajaron durante el periodo de referencia, pero que buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica.