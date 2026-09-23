Sindicato del CECyTED rechaza bloqueo de oficinas; manifestantes no representan a la mayoría

El Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (SICECyTED) rechazó el cierre de las oficinas generales del CECyTED realizado por padres de familia y docentes indígenas y sostuvo que cuenta con la representación de más de 90 por ciento de los trabajadores del subsistema.

Alejandro Marrufo Varela, dirigente de este sindicato señaló que respetan el derecho de madres y padres de familia a manifestarse y expresar sus inconformidades, pero cuestionó que sus demandas puedan ser utilizadas para generar confrontación o para plantear intereses particulares como si fueran de toda la comunidad educativa.

Explicó que el SICECyTED está en desacuerdo con el bloqueo de instalaciones y con cualquier acción que, señaló, afecte el funcionamiento del Colegio, a terceros o la estabilidad laboral de sus trabajadores.

El sindicato aseguró que de acuerdo con sus registros e instrumentos de afiliación, mantiene la representación mayoritaria de los trabajadores del CECyTED, con un respaldo superior a 90 por ciento de la plantilla laboral.

Ante este escenario, sostuvo que una organización minoritaria no debe asumir la infraestructura institucional ni hablar o tomar decisiones en nombre de la totalidad del personal.

Hizo un llamado a las autoridades educativas y gubernamentales para que actúen conforme a la legislación y consideren la representatividad del personal al momento de atender el conflicto.

El sindicato rechazó además que diferencias personales deriven en acciones de confrontación que, desde su perspectiva, terminen afectando a la institución y a los propios trabajadores.