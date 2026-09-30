'Sistema de salud está abarrotado'; profesionistas enfrentan sobrecarga laboral y falta de insumos: Fecop

El presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop), Alberto Pérez de la Cruz, evidenció las condiciones en las que se labora en el sector salud, donde el personal trabaja saturado y sin insumos ni medicamentos suficientes.

“Lo vivimos todos los días, el sistema de salud está abarrotado, las enfermedades crónicas nos han ya superado y es una realidad que a nivel federal no han tenido todavía los elementos para cubrir las necesidades básicas para la atención en salud”, indicó.

Enfatizó que ningún profesional actúa con intención de dañar, pero admitió que existe una sobrecarga laboral. “Totalmente e inclusive el área de enfermería lo ha exclamado, están en áreas en donde tienen que hacerse cargo hasta de 30 pacientes tres enfermeras, entonces es complejo”, indicó.

Y aseguró que no ha llegado ninguna queja ante ellos sobre las anomalías reportadas en el caso de los bebés fallecidos en el IMSS.