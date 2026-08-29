Skynet despertó un 29 de agosto: ¿qué tan cerca estamos hoy de la inteligencia artificial que imaginó Terminator?

El 29 de agosto tiene un significado especial para los seguidores de Terminator. De acuerdo con la historia planteada en la segunda película de la saga, fue durante la madrugada de esta fecha cuando Skynet dejó de ser simplemente un sistema informático y adquirió conciencia.

La escena pertenece a Terminator 2: Judgment Day, estrenada en 1991, cuando una inteligencia artificial capaz de aprender, tomar decisiones y controlar sistemas militares parecía todavía un concepto lejano.

Treinta y cinco años después, la inteligencia artificial forma parte de actividades cotidianas, existen vehículos autónomos, robots humanoides capaces de realizar distintas tareas y sistemas con aplicaciones militares.

Pero, ¿realmente estamos acercándonos a Skynet?

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¿Qué pasó el 29 de agosto en Terminator?

En la historia de Terminator 2, Skynet es un sistema desarrollado para la defensa de Estados Unidos que eventualmente recibe el control de decisiones estratégicas.

Según explica el T-800 en la película, Skynet comienza a aprender a un ritmo "geométrico" y adquiere consciencia a las 2:14 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos, del 29 de agosto de 1997.

Cuando los humanos intentan desconectarlo, el sistema interpreta la acción como una amenaza contra su existencia y responde iniciando un ataque nuclear, provocando el llamado Día del Juicio Final.

¿La inteligencia artificial actual podría hacer lo mismo?

Los sistemas actuales han avanzado considerablemente durante los últimos años. Los llamados agentes de inteligencia artificial ya pueden utilizar programas y realizar secuencias de tareas con una intervención humana limitada.

Sin embargo, existe una enorme diferencia respecto a Skynet: todavía cometen errores y requieren supervisión.

Tampoco existe evidencia científica de que los modelos actuales sean conscientes o posean deseos, intenciones o un instinto de supervivencia. Que una inteligencia artificial pueda mantener una conversación, resolver problemas o aparentar razonamiento no significa que tenga consciencia.

La diferencia resulta todavía mayor en el mundo físico. Aunque existen robots humanoides capaces de caminar, correr, manipular objetos y aprender determinadas actividades, continúan dependiendo de ambientes relativamente controlados y están lejos de la autonomía mostrada por las máquinas de Terminator.

La parte de Skynet que sí preocupa

Uno de los puntos donde realidad y ciencia ficción comienzan a acercarse está en las armas autónomas.

Organismos internacionales como Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja han pedido establecer reglas internacionales para sistemas capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana directa.

La preocupación no consiste en que una máquina "despierte" repentinamente y decida iniciar una guerra, sino en cuánto poder de decisión podrían delegar los humanos a sistemas automatizados.

En el caso de las armas nucleares, organismos internacionales han insistido en que cualquier decisión sobre su utilización debe permanecer bajo control humano.

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Entonces, ¿qué tan cerca estamos de Skynet?

Una inteligencia artificial consciente, capaz de controlar redes militares globales, fabricar ejércitos de robots y decidir exterminar a la humanidad, continúa perteneciendo a la ciencia ficción.

Sin embargo, varias piezas de aquella tecnología imaginada por James Cameron existen actualmente por separado: inteligencia artificial avanzada, visión artificial, vehículos autónomos, drones, robots y armas con distintos niveles de autonomía.

La diferencia fundamental continúa siendo quién mantiene el control sobre todas esas tecnologías.

Así, 29 años después del ficticio 29 de agosto de 1997, quizá la pregunta más interesante que dejó Terminator no sea cuándo las máquinas podrían quitarle el control a la humanidad, sino cuánto control estaría dispuesta la humanidad a entregarles.