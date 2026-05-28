L A presidenta Claudia Sheinbaum, sentenció que: "en México no mandan intereses extranjeros" y los aplausos de acarreados y beneficiados no se hicieron esperar. Es la enésima vez que acusa a personajes de la política internacional que amenazan con invadir a México. La palabra Soberanía, resuena constante y repetidamente en el discurso oficial; los neuro lingüistas saben que "tanto insistir refleja temor".El concepto de soberanía se ha modificado con el tiempo; madurez que desembocaría en otros dos conceptos: libertad y democracia. La soberanía, enuncia la autoridad de un país para auto administrarse, proteger, cuidar y hasta defender su población y territorio.

Se trata de un principio de derechos humanos, que ha existido desde tiempos remotos; presente en el antiguo Egipto faraónico, en la Roma imperialista y/o la China Imperial, siempre defendido a ultranza.

Durante la Edad Media, la autoridad totalitaria estaba a cargo de reyes "descendientes o al menos elegidos por Dios"; era un instrumento ideal para controlar a las masas y someterlas por líderes aplicando control totalitario, empoderados en el imperio, apoyados por sus nobles, quienes contaban con privilegios extraordinarios como beneficios e impunidad.

Ni qué decir del control religioso, apoyado en "la voluntad divina", dictada por unos pocos que controlaban y se servían del poder. El ejemplo que repetidamente citan es el de la Iglesia Cristiana; estuvo encabezada por papas que eran más políticos y hasta detractores de la fe. Por cierto, luego vendría las subdivisiones, hasta llegar a las sectas abusivas del presente, como la Luz del Mundo, cuyo líder encarcelado en EUA, tenía el derecho de pernada como aquel impuesto por nobles y hacendados abusivos.

En el siglo XIV, el jurista francés Jean Bodin, fue de los primeros en definir la soberanía moderna, como el poder absoluto y permanente del Estado. En 1648, se firmó el tratado conocido como Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los Treinta Años en Europa y acabó con el conflicto entre España y los Países Bajos. Es famoso porque ayudó a consolidar el concepto moderno de soberanía estatal, incluyendo principios de libertad e independencia de los estados del viejo continente.

La Revolución Francesa, marcó un hito importante para la soberanía de los países, su libertad y democracia: "el poder pertenece al pueblo y no al monarca", ideas declaradas por pensadores como Rousseau, Robespierre, Danton y Jean-Paul Marat, entre otros. La Independencia de EUA -1775-1783-, representa nacimiento del primer estado democrático americano, asentando su derecho soberano, independiente de Inglaterra. A partir de entonces, la soberanía se ha relacionado a la autodeterminación de los estados; ha empoderado a las naciones en la toma de decisión y permitiendo el desarrollo y mejoras en la calidad de vida, aunque en algunos casos ha sido el pregón aceptado por los ciudadanos, para terminar sometiéndolos a dictaduras. Desde el siglo anterior, el desarrollo de algunos países se ha basado en su empoderamiento económico, con soporte de sus capacidades militares; de tal forma que, el concepto, está en discusión ante los hechos.

Actualmente, existe un debate constante entre: la integración global de la economía y la necesidad de que cada país mantenga autonomía sobre sus decisiones soberanas. No es desconocido el poder de transnacionales que aplican su poder económico para lograr beneficios extraordinarios. ¿Respetan la soberanía de los países? Los mismos poderes económicos y políticos de las naciones, mueven el concepto de libertad y soberanía de los pobladores; la económica existe, pero está condicionada a los acuerdos entre las partes y las presiones políticas/económicas hacen su trabajo.

¿El pueblo aplica su libertad al momento de votar y tiene soberanía al momento de elegir representantes? O... ¿padece la coerción que lo limita? La inseguridad con la violencia criminal, por narcotráfico y otros crímenes, ¿permite al pueblo ejercer libertad y soberanía? Para el caso, el Colegio de México, apoyado en diversos artículos de investigación, abordó el proceso electoral del 2021, presentando los resultados en el "Seminario sobre Violencia y Paz", sus conclusiones son preocupantes - https://violenciaypaz.colmex.mx-.

Es evidente que la realidad de México es distinta a la que nos quieren imbuir con discursos. Literalmente, la soberanía fue violada en Chihuahua, por la presencia de elementos de la CIA -dos de ellos fallecieron en un accidente automovilístico- y el hecho ha servido como apalancamiento para atacar a la gobernadora del Estado; sería reprobable si conocía su presencia; lo curioso es la coincidencia con la destrucción de un enorme narco laboratorio. ¿Casualidad?

Otra pregunta que viene a la mente es: ¿acaso solo en Chihuahua hay elementos extranjeros trabajando clandestinamente? Olvidamos que el gobernador de Sinaloa ha sido acusado por diferentes crímenes, hasta la muerte de un rector y secuestro político con la participación de agentes extranjeros. ¿Cree Usted que realmente somos soberanos?, ¿o solo es otra politiquería para confundirnos?

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