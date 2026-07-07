Socavón obliga a sustituir 50 metros de drenaje en Dolores del Río

El colapso de la red de drenaje ubicada a un costado del bulevar Dolores del Río, entre las calles Aquiles Serdán y Canoas, provocó la formación de un socavón que obligó a iniciar la sustitución de 50 metros de tubería sanitaria de 18 pulgadas .

El hundimiento, detectado la mañana del lunes, dejó en evidencia que en ese tramo la infraestructura instalada durante la construcción del bulevar, hace casi 44 años, ya había desaparecido debido al deterioro.

A través del socavón fue posible observar que las aguas residuales circulaban a cielo abierto, ya que la tubería de 18 pulgadas prácticamente había colapsado por completo.

De acuerdo con trabajadores de Aguas del Municipio de Durango (AMD), el daño no es reciente, sino que se habría originado hace aproximadamente cinco meses o más, cuando la tubería se fracturó.

Desde entonces, el flujo constante de las aguas residuales fue erosionando tanto el concreto de la conducción como la tierra que la rodeaba, hasta provocar el hundimiento del pavimento.

La mañana de este martes iniciaron los trabajos para abrir una zanja de aproximadamente 50 metros lineales y sustituir la tubería dañada.

Las labores podrían prolongarse al menos 48 horas, por lo que se estima que concluyan entre la tarde y la noche del miércoles.