Solamente una ruta de Durango ha adquirido validadores para la credencial digital

Ya se tiene una aplicación para la credencial digital que se prevé implementar en el transporte público y están por iniciar las pruebas de un programa piloto, sin embargo, la instalación de validadores ha generado resistencia por la inversión que implica , por lo que registra un avance mínimo.

“Nosotros les dijimos que íbamos a lanzar una aplicación, ya se lanzó, ya está en las plataformas, ya están haciendo los ajustes en esa aplicación de las rutas y en donde ustedes pueden ponerle con un dedo y señalar el punto en donde les interesa saber en qué horario llega el autobús. Primero lleva como objetivo que regrese el usuario del autobús al transporte, quitándole la incertidumbre de a qué hora pasa. Y quien más pidió eso es el estudiante, porque el estudiante sufre mucho de eso”, informó el subsecretario de Movilidad y Transportes, Rafael Valentín Aragón.

En tal sentido, se prevé que sea el Instituto Tecnológico de Durango el primero en aplicar la prueba piloto . “Ligamos a esa plataforma la credencial digital de transporte que va a ser una credencial que nosotros en esta semana tenemos ya la cita con los estudiantes para hacer las pruebas piloto de la interfaz para que puedan generar su propia credencial. Pero la primera institución que ya va a subir todo el listado de alumnos al proveedor del servicio, va a generar ya también la posibilidad de que los alumnos puedan generar su credencial de transporte”, dijo.

No obstante, reconoció que el avance en la instalación de validadores en los autobuses aún no es significativo.

“Ahorita solamente una ruta tiene instalados los validadores digitales, pero a eso aspiramos, a empezar ya a hacer las pruebas porque además esta plataforma no solo genera una credencial digital de transporte universal, iremos incorporando a las personas que tienen derecho a una tarifa preferencial de poco en poco, pero nos permite a nosotros irnos adelantando al sistema de prepago”.

“Permite que le quite la intención a los sindicatos de tener ellos ahora la incertidumbre de cuántas personas abordan su unidad al momento en que hacen los conteos al final del día y cuántos estudiantes, que no les carguen de más estudiantes cuando son tarifas completas”.

Hasta un año

Sin embargo, el Subsecretario de Transportes reconoció son cambios que han generado resistencia, por lo que su implementación podría demorar hasta un año.

“Esto nos va a llevar a que ese sistema les dé certidumbre a ellos como concesionarios y como dueños, y va a permitir que el estudiante tenga menos conflicto con los choferes. Obvio que todo cambio tecnológico genera sus resistencias”.

“Implica que se hagan también inversiones, a lo mejor no tan onerosas, pero nosotros les hemos dicho a los sindicatos que nosotros como Gobierno del Estado estamos haciendo el esfuerzo, vamos a generar un subsidio para que puedan adquirir ellos esos validadores y que con el tiempo ellos no resientan tanto la incorporación de estas tecnologías, y haremos extensiva la invitación para que cada vez se estén sumando las rutas y que pueda traer a vuelta de un semestre, máximo un año, otro escenario totalmente diferente”, explicó.