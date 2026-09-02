¡Sold out! Enjambre agota en minutos las entradas para concierto en Festival Revueltas 2026

La expectativa por el regreso de Enjambre a Durango quedó demostrada este miércoles, luego de que los boletos para la presentación de la agrupación, programada para el próximo 15 de octubre como parte del Festival Revueltas 2026, se agotaron en tan solo 15 minutos, lo que confirmó el interés de los duranguenses por volver a escuchar en vivo a una de las bandas más representativas del rock alternativo mexicano.

Y es que al mediodía inició la venta para este concierto que será parte de su “Daños Luz Tour”, sin embargo, en cuestión de minutos, los boletos dejaron de estar disponibles en el sitio web de NewTicket. La buena noticia es que los duranguenses que no obtuvieron acceso preferencial, aún podrán ver a la agrupación, ya que más del 50 por ciento del show tiene lugares gratuitos.

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¿Dónde será?

La presentación tendrá lugar en la Plaza IV Centenario a las 20:00 horas, dentro de la programación del Festival Revueltas, que se realizará del 10 al 18 de octubre.

Los fanáticos duranguenses podrán escuchar canciones como “Dulce Soledad”, “Visita”, “Vida en el Espejo”, “Manía Cardíaca” e “Impacto”, así como los temas de su más reciente álbum, al que debe su nombre esta gira que junto a Durango, los llevará a recorrer diferentes parte del país, así como de Estados Unidos.