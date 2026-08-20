Solicitan ayuda para localizar a conductor que chocó auto en la Juan Lira y se dio a la fuga

A través de redes sociales, una joven mujer pide la ayuda de la ciudadanía para localizar al conductor que chocó su vehículo en la colonia Juan Lira, de Durango capital.

Según la publicación, los hechos ocurrieron este jueves 20 de agosto cerca de la 01:35 horas cuando la unidad de la afectada se encontraba afuera de su casa y otro auto pasa a toda velocidad por la calle José Ventura y alcanza a pegarle.

Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad en la zona y pudo observarse que el vehículo responsable es un Mustang convertible color negro, que lleva una luz azul en la parte de abajo.

El conductor huyó de la escena por la calle Patria Libre, con rumbo al fraccionamiento Domingo Arrieta.

Ante esta situación, la joven ha pedido a los duranguenses ayuda para localizar al responsable y que pueda hacerse cargo de los daños ocasionados a su auto, los cuales son de consideración.

En caso de tener información, se pueden comunicar con ella a través de su publicación en Facebook.