¿Solicitaste tu credencial del INE y aún no la recibes? Esto dice el instituto sobre su entrega

Uno de los documentos más importantes para la identificación es la credencial emitida por el Insituto Nacional Electoral (INE), algunos duranguenses ha realizado el trámite para obtenerla, sin embargo, aún no han sido entregados. Ante esta situación, las autoridades locales de este organismo hablaron al respecto.

De acuerdo a la información, el tiempo habitual de entrega es de cuatro a cinco días, hay credenciales tramitadas a mediados de mayo que aún no llegan . Por lo que el Instituto pidió paciencia a la ciudadanía y espera normalizar los plazos a partir de julio.

Laura Fabiola Bringas, encargada de despacho de la Junta Local del INE en Durango, explicó que los retrasos obedecen al inicio de la nueva producción de credenciales que comenzó el 1 de junio, coincidiendo con el cambio de empresa proveedora de paquetería que distribuye los documentos desde el centro de producción en el Estado de México.

La funcionaria recomendó a los ciudadanos llamar a los módulos de atención antes de acudir personalmente para verificar si sus credenciales ya están disponibles, evitando traslados innecesarios.

Además, con el propósito de modernizar los documentos electorales, el INE presentó los nuevos modelos de credencial (I y J) que entrarán en vigencia a partir del 1 de junio. Estos incorporan más de 12 mecanismos de seguridad innovadores: códigos QR bidimensionales verificables por aplicación móvil, hologramas de diseño variable, microTextos personalizados, fotografías fantasma a color con datos variables, y múltiples tintas de seguridad que reaccionan a luz ultravioleta.

Laura Patricia Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores, detalló que la nueva credencial incluye elementos de accesibilidad como una muesca táctil en la parte superior para personas con discapacidad visual. También incorpora opciones de autoidentificación indígena, afromexicana e identidad de género autopercibida, según lo requiera cada ciudadano.

El nuevo sistema de credenciales posee capacidad para producir alrededor de 90 mil documentos diarios y cuenta con infraestructura criptográfica de vanguardia. El documento incluye elemento de bajo relieve, impresión con efecto arcoíris, mapa del país y elementos gráficos de identidad nacional que evolucionan desde los diseños anteriores.

Las autoridades aclararon que los ciudadanos con credenciales vigentes de modelos anteriores, que son E, F, G y H, no necesitan cambiarlas. Solo deben renovar en caso de extravío, deterioro del plástico o cambio de datos personales. La vigencia de cada credencial es de 10 años. Se espera que los plazos de entrega se normalicen a partir de julio, aunque junio aún presentará algunos retrasos.