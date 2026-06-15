'Solo 300 elementos del Ejército permanecen en Durango': Esteban Villegas

El gobernador Esteban Villegas Villarreal, informó que permanecen 300 elementos federales en territorio duranguense.

Después de la reunión de la mesa de paz, donde participan también autoridades del Ejército y la Guardia Nacional, explicó que no todos los elementos que llegaron en días pasados, siguen en la entidad.

“Dicen que hay 900 en Durango, más de 300 de ellos vinieron de paso. Llegaron, se quedaron una noche y se fueron, unos a Sinaloa y otros a Zacatecas. Ahorita hay 300 elementos efectivos del Ejército Nacional”, dijo.

Comentó que llegaron a partir de lo ocurrido el pasado 3 de junio, cuando hubo una persecución de la Guardia Nacional a civiles por un vehículo con reporte de robo y hubo disparos.

Refirió que posteriormente hubo una amenaza en contra de la Guardia Nacional que se difundió en redes la cual no se quiso tomar como hecho aislado por lo que se mandaron elementos a reforzar.

Pidió a la ciudadanía tranquilidad, al afirmar que los elementos federales están haciendo su trabajo y dijo que las acciones se deben más a un asunto preventivo que reactivo. Agregó que seguirán los operativos ya que “a todos nos conviene”.

Refirió que llegará el nuevo comandante de la tercera región militar y tomará protesta en Mazatlán por lo que se pedirá reforzar la seguridad en la supercarretera Durango-Mazatlán ya que están llegando contenedores de Asia por esa vía.