Solo asesorías han solicitado usuarios a Profeco durante el Buen Fin en Durango

Durante el operativo de El Buen Fin 2026 en Durango, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha reportado quejas por parte de los consumidores entre el 13 y 14 de noviembre, pero sí se han brindado más de 100 asesorías en los dos módulos instalados en centros comerciales.

El personal de la dependencia en sus recorridos también realizó algunas correcciones en los precios de productos anunciados con descuento, debido a que en las tiendas únicamente se exhibía el precio normal, por lo que era necesario colocar un preciador con el costo total que debía pagarse una vez aplicado el descuento.

Así ocurrió en una tienda de Paseo Durango, donde se verificaba el precio de unos tenis y se detectó un modelo anunciado con un descuento del 40 por ciento, que únicamente mostraba el precio normal, aunque si se aplicaba el descuento en caja. Finalmente, se colocó un preciador con la cantidad total que debía pagarse después de aplicar el descuento.

Mientras tanto, a nivel nacional, la Profeco informó que, durante el segundo día del operativo especial de verificación y vigilancia de El Buen Fin, se brindaron más de 5 mil asesorías en todo el país, a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) y el Teléfono del Consumidor.

Las asesorías estuvieron relacionadas con la orientación a las personas consumidoras sobre cómo hacer valer sus derechos, los trámites que pueden realizar, la canalización con otras autoridades, el incumplimiento en los plazos de entrega y las promociones anunciadas, así como los casos en los que no se respeta el precio exhibido, entre otros temas.

Se recuperó un monto total de 399 mil 666 pesos en favor de las personas consumidoras, correspondiente a 70 de las 72 inconformidades presentadas a nivel nacional, lo que representa el 97 por ciento del total.

Asimismo, durante el segundo día se realizaron 2 mil 025 monitoreos de publicidad en línea, en los que se detectaron 98 casos con posibles incumplimientos y se efectuaron 16 correcciones publicitarias.