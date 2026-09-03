Son 326 comerciantes que deben cumplir condiciones de salud y seguridad el Día del Grito en Durango

Unos 326 comerciantes locales participarán en la tradicional romería del 15 de septiembre en el Centro Histórico de Durango y deberán cumplir con las condiciones de salubridad y seguridad que establezcan las autoridades.

El regidor Ariel Maa López comentó que ya se autorizó la participación de ese número de comerciantes y que, en coordinación con distintas dependencias, se realizará la supervisión para verificar el cumplimiento de las medidas de salud y seguridad.

Los comerciantes venderán principalmente productos alusivos al mes patrio, además de alimentos , para cuya venta deberán cumplir con las medidas de higiene y buen manejo.

Aseguró que los comerciantes que van a participar se encuentran en la mejor disposición de cumplir con las disposiciones para que la romería se desarrolle de manera adecuada.

En cuanto a la asistencia de la sociedad, recordó que hay objetos que está prohibido llevar a la romería, como cualquier tipo de arma o productos ilícitos.

Tampoco está permitida la venta de elotes con palo de madera, pirotecnia, juguetes bélicos, entre otros productos.

Las autoridades aseguraron que, al ser una celebración familiar, se busca evitar que se registren incidentes, pues son muchas las familias que asisten a esta conmemoración cívica.

Durante la instalación de los puestos de la romería, personal de Protección Civil acudirá para verificar las medidas de seguridad y cuidar que se respeten los espacios establecidos como rutas de salida y entradas de emergencia.