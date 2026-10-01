Son 39 los perros Chihuahua resguardados tras operativo en domicilio del Centro de Durango

Son 39 perros de raza Chihuahua los que se encuentran bajo resguardo en el Centro de Atención Animal (CAAN) de Salud Pública Municipal, luego de ser rescatados de un domicilio en el Centro de Durango durante un operativo realizado por autoridades estatales y municipales, derivado de un reporte por presunto maltrato animal.

Las autoridades acudieron al domicilio ubicado en la calle Blas Corral, en la Zona Centro, donde personal de Medio Ambiente, a través de la Policía Ambiental, coadyuvó con la Fiscalía General del Estado durante el operativo, el tercero que realizan de manera conjunta.

El director de Medio Ambiente Municipal, Guillermo Orozco Orozco, comentó que la custodia legal de los animales corresponde a la Fiscalía General del Estado, mientras se conocen los resultados de la carpeta de investigación.

Los perros se encuentran bajo valoración y resguardo, aunque también se reportó el hallazgo de algunos perros muertos en el lugar.

En el domicilio se encontró a una persona de sexo femenino, que será investigada para determinar si existe maltrato animal, dependiendo del resultado de la investigación se podría sumar una sanción administrativa.

El director de Medio Ambiente aclaró que aún no se determina por qué la persona contaba con ese número de perros en el domicilio, si eran únicamente como compañía o si se estaba lucrando con ellos.

Malos olores

La denuncia que se presentó ante las autoridades fue por los malos olores que salían del domicilio, situación que alertó a los vecinos, además de que había sospechas de posible maltrato animal y omisión de cuidados.

Hasta que se determine la situación jurídica, se sabrá si los perros regresan con la propietaria o si tendrán que darse en adopción.

En cuanto a los casos de maltrato animal que se registran en la ciudad, dijo que se reciben entre 70 y 80 reportes por omisión de cuidados, los cuales son atendidos por la Policía Ambiental.

Los exhortos que realiza la dependencia son para que los propietarios mantengan a sus mascotas en un lugar adecuado y en buenas condiciones.

Las sanciones pueden variar dependiendo del concepto, pero van desde las 15 hasta las 100 UMAs. Por ello, piden a la ciudadanía denunciar los casos de omisión de cuidados o maltrato animal directamente al 072 y no únicamente a través de redes sociales.