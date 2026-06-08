Son discriminatorios los protocolos para entregar placas para personas con discapacidad: CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 07/2026 dirigida a la Dirección de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango, por haber vulnerado el derecho a la igualdad, en el rubro de discriminación.

De acuerdo con la información que se dio a conocer por el organismo autónomo, se presentó una queja en contra de la Dirección de Recaudación de Rentas del Estado de Durango, ya que los protocolos internos para el otorgamiento de placas vehiculares con insignia de discapacidad son discriminatorios.

Y es que, las placas no son entregadas a todas las personas pertenecientes a ciertos grupos de discapacidad, sino únicamente a algunos ; como es el caso de las personas débiles visuales o con ceguera total, ya que a ellos no se les entregan de manera habitual y requieren realizar una petición personal para obtener las referidas placas.

Ante ello, la CEDH determinó que se vulneró el Derecho Humano a la Igualdad, en el rubro de discriminación.

La Recomendación que se emitió contempla cuatro puntos que se deben cumplir por parte de la dependencia.

En primera instancia, se debe instruir al personal de la Dirección de Recaudación de Rentas del Estado, para que expida placas a toda persona que demuestre tener una discapacidad permanente o a un familiar directo o tutor que cumplan con los requisitos y criterios que marca la normatividad aplicable.

Además , se tendrá que instalar una ventanilla especial para la atención de las personas con alguna discapacidad , debiendo estar al menos cinco personas certificadas en el estándar de competencia EC1268 “Atención a la persona usuaria basada en la cultura del buen trato”.