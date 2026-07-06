¿Son falsas? Abogado de 'El Chapo' niega que las cartas que le atribuyen sean auténticas

La correspondencia de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera sigue dando que hablar; pese a que su última carta fue hace un par de semanas, las declaraciones de su abogado revivieron el tema.

Durante una entrevista en el canal de Adela Micha, su representante legal en México, Gerardo Rincón Flores, señaló que las misivas enviadas al juez Brian Cogan y la Corte de Brooklyn no corresponden al exlíder del Cártel de Sinaloa.

Pese a que fueron difundidas en varios medios, hay algunas inconsistencias en su manera de presentarlas , por lo que el abogado aseguró que serían totalmente falsas.

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¿Qué dijo sobre las cartas?

Rincón Flores asegura que hay muchas cartas circulando y que las atribuyen a "El Chapo", sin embargo, todas son falsas, pues no coinciden la firma y forma de escribir.

"Conozco perfectamente bien la firma y su forma de escribir. De hecho él no tiene la preparación para escribir normalmente en mexicano, menos en inglés, entonces te confirmo que son falsas", declaró.

También, agregó que sacar un documento de la prisión de Colorado es muy complicado , pues tiene que pasar la supervisión de seguridad y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) tiene que autorizar su salida.

"Tengo los documentos originales, sé cuál es la firma del señor. De hecho, si enviaré una carta, la enviaré directamente a la autoridad correspondiente en Estados Unidos", añadió.

El abogado manifestó que no sabe cuál es el objetivo de que estén escribiendo cartas a nombre de su cliente, pero seguramente solo es alguien que quiere hacerse publicidad o vender noticias.

"El Chapo" revelará políticos involucrados con narcos

Sobre la carta que enviará en próximos días a Estados Unidos, el abogado reveló que se trata de una lista de al menos 32 políticos mexicanos que están involucrados con grupos criminales .

"Si me atrevo a decir esto es porque tengo ciertas bases y las voy a enviar al país vecino, y creo que habrá mucho movimiento en México porque menciona algunos nombres de algunos funcionarios que hicieron realmente daño", agregó.

Asegura que los funcionarios pertenecen a dos administraciones: Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024); algunos de ellos siguen en funciones.