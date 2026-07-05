'El Chapo' Guzmán 'cantará' lista de 32 políticos mexicanos ligados al narco, asegura su abogado

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, vuelve a ser noticia, luego de que uno de sus representantes legales diera a conocer que está por revelarse una lista de al menos 32 políticos mexicanos que están ligados al narcotráfico.

La información trascendió luego de la entrevista que tuvo su abogado mexicano, Gerardo Rincón Flores, en el programa de Adela Micha. En primera instancia compartió que las cartas que se ha difundido y se le han atribuido a Guzmán Loera son falsas , pues él "conoce la letra y capacidad de su cliente", además que "es muy complicado sacar un documento de esa magnitud de loa prisión donde se encuentra".

Sin embargo, el litigante dijo que la verdadera carta por parte de "El Chapo" él la enviará en unos días a Estados Unidos con información muy importante y reveladora.

"Si me atrevo a decir esto es porque tengo ciertas bases y las voy a enviar al país vecino, y creo que habrá mucho movimiento en México porque menciona algunos nombres de algunos funcionarios que hicieron realmente daño", agregó.

Al cuestionarlo sobre los nombres que integrarían la lista, dijo que no puede decir nada por ahora, ya que "corre peligro" con el gobierno mexicano, sin embargo, mencionó que los funcionarios pertenecen a las administraciones de Enrique Peña Niego (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

"Estados Unidos ya sabe algunos nombres, por ahí ya andan buscando a uno que se lo quieren llevar, si va a declarar, se van a esclarecer muchas cosas. Tiene licencia actualmente y mucha seguridad", confiesa.

Rincón Flores reafirmó que Joaquín "no es el monstruo o el más malo" como dicen y al darse a conocer los nombres de los políticos se podrá entender este punto.

"Las verdaderas personas responsables están trabajando o estuvieron en el gobierno" , agregó.

El abogado agregó él está defendiendo los derechos de su cliente, no los delitos por los que se le acusa.

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Agregó que al ir con la presidente Claudia Sheinbaum, su presentante le dijo que "así lo dejara", que "no le moviera", pero aseguró que él no se detendrá.

"No me voy a detener pase lo que pase. No es justo que nos amenacen por decir la verdad. Mi equipo de seguridad ha repelado los ataques que he tenido. Cuando Estados Unidos se de cuenta del mugrero que hay, de algunos, esto cambiará totalmente. Está involucrada gente de alto poder", finalizó.

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Los políticos acusados por EU

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses solo han revelado que 10 políticos, entre funcionarios y exfuncionarios, están vinculados con la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Entre ellos destacan: