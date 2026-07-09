Sorprenden a adolescentes intentando robar juguetes de un centro comercial de Durango

Cuatro menores de edad fueron retenidos por personal de seguridad de una tienda de autoservicio ubicada en el fraccionamiento Jardines de Durango, luego de que presuntamente intentaron sacar mercancía sin pagar.

De acuerdo con las versiones en el lugar, el hecho ocurrió la noche del miércoles en Soriana Jardines , cuando el vigilante solicitó apoyo al número de emergencias tras observar que dos de los adolescentes ocultaban productos entre su ropa.

Al arribar los agentes municipales, localizaron seis carritos de juguete en poder de los menores.

Tras dialogar con el personal de la tienda y los adolescentes involucrados, se acordó el pago de mil 750 pesos por la mercancía.