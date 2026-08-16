Sorprenden a hombre robando una computadora y afectados logran detenerlo

Un presunto ladrón no logró llegar muy lejos con una computadora que habría sustraído de una oficina de la colonia Hipódromo, pues el propietario y uno de sus trabajadores lo alcanzaron y retuvieron hasta que pasó una patrulla.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas del sábado 15 de agosto, en una oficina de Proyectos Matra, ubicada por la calle Santa Clara, entre Primera y Segunda Privada de Mapimí, en la ciudad de Durango.

Raúl llegó minutos antes al inmueble acompañado de su ayudante, Aarón Natanael, con la intención de supervisar los trabajos de remodelación que se realizan en el lugar, dejando la puerta únicamente emparejada ya que permanecerían poco tiempo.

Mientras ambos se encontraban en el área de las escaleras, escucharon que alguien entró a la oficina y, al asomarse, observaron a un desconocido que tomó una computadora de escritorio para posteriormente salir por la puerta principal.

Raúl y su acompañante fueron detrás del presunto ladrón y lograron darle alcance en el exterior, en donde lo sujetaron. En ese momento observaron que por la calle circulaba una patrulla del Grupo Especial Antirrobo, cuyos elementos fueron llamados por los afectados para pedirles ayuda.