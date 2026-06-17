Sorprenden a adolescentes llevándose maquillaje sin pagar en tienda comercial de Zona Centro

El personal de seguridad detectó que las menores habían rebasado el área de cajas con diversos artículos; sus padres acudieron al lugar para cubrir el costo de la mercancía.

Elementos de la Policía Preventiva atendieron un reporte de presunto robo a comercio la tarde de este martes en una tienda ubicada sobre la avenida 20 de Noviembre, entre las calles Carlos León de la Peña y Miguel de Cervantes, denominado Soriana Centro.

De acuerdo con el informe, el encargado de seguridad señaló que tres adolescentes habían tomado diversos artículos de maquillaje y cruzado el área de cajas sin realizar el pago correspondiente, además de que presuntamente causaron daños a parte de la mercancía.

Las menores involucradas tienen 14 y 15 años de edad. Tras la intervención de los agentes, el personal de la tienda manifestó que no presentaría denuncia y únicamente solicitó que se cubriera el costo de los productos.

Por tal motivo, se estableció comunicación con los padres de las adolescentes, quienes arribaron al establecimiento aproximadamente 20 minutos después para hacerse cargo de la situación y realizar el pago de la mercancía.

Finalmente, uno de los padres asumió la responsabilidad correspondiente y, una vez resuelto el incidente con la tienda, las menores se retiraron del lugar en compañía de sus familiares, sin que se reportaran personas detenidas.