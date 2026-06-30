SSP se deslinda de patrullas aseguradas en finca de Guadalupe Victoria; dice que serían clonadas

Tras darse a conocer el aseguramiento de presuntas unidades de la Policía Estatal en un operativo llevado a cabo este 29 de junio en el municipio de Guadalupe Victoria, en un predio en el que también encontraron armas y coches de lujo, esta mañana la Secretaría de Seguridad Pública lanzó un comunicado en el que aseguran, las patrullas son clonadas.

Fue en la localidad La Purísima del municipio antes mencionado, donde la tarde de este lunes, elementos del Ejército Mexicano realizaron labores de reconocimiento e investigación y lograron ubicar un inmueble que presuntamente era utilizado para actividades ilícitas.

Fueron fuerzas especiales del grupo "Acorazados", quienes dieron con la propiedad y solicitaron una orden de cateo, misma que poco después fue autorizada y ejecutada.

Inicialmente, se habló que al interior del inmueble, habían sido ubicadas dos patrullas que, supuestamente tenían reporte de robo, versión que fue desmentida.

También fueron decomisadas diversas armas de fuego, así como equipo táctico y algunos vehículos de lujo, sin embargo, no se reportó la detención de personas vinculadas a este hecho.

SSP asegura que son patrullas clonadas

La mañana de este martes, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado en el que aseguró que las unidades halladas en ese predio no son propiedad de dicha institución y que probablemente, sean clonadas.

"La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Durango informa que con relación a la información que se ha dado a conocer en diferentes medios de comunicación y a través de las redes sociales sobre el aseguramiento de un rancho en el municipio de Guadalupe Victoria, donde se encontraron dos patrullas de la policía estatal, es necesario precisar que estas no pertenecen a la institución, siendo lo más seguro que sean unidades clonadas por parte de quienes las tenían en su poder", se lee en el comunicado.

Además, se afirmó que "no se tienen reportes de unidades perdidas, ni mucho menos robadas".

La dependencia de seguridad, dejó en claro que, cuenta con el padrón y ubicación de todo su parque vehicular donde se encuentran todas las unidades pertenecientes a la Policía Estatal.