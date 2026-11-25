El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este martes que las fuerzas federales van a permanecer en Sinaloa, para combatir la criminalidad, hasta que se recupere la tranquilidad.

"Vamos a mantener la presencia federal y las operaciones contra todos los grupos criminales que generan violencia sin distinción de organización o facción. Este es el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Continuaremos trabajando para que las familias de Sinaloa recuperen la tranquilidad y puedan salir a trabajar y llevar a sus hijos a la escuela, cada vez de manera más tranquila", aseguró.

Señaló que la estrategia que se ha implementado en Sinaloa tiene tres objetivos fundamentales: reducir los delitos de alto impacto, particularmente el homicidio doloso; detener a quienes generan violencia y debilitar a quienes hacen daño a los sinaloenses.