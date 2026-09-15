SSPC y Marina despliegan más de mil 800 elementos a Mazatlán, ¿cuál es el motivo?

Más de mil 800 elementos de fuerzas federales fueron enviados a Sinaloa como parte de un nuevo despliegue de seguridad en Mazatlán y puntos considerados estratégicos en el estado.

El operativo contempla la incorporación de 836 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y alrededor de mil efectivos de la Secretaría de Marina, quienes se sumarán al personal que ya se encontraba realizando labores de seguridad en la entidad.

Con este refuerzo, la presencia federal en Sinaloa se acerca a los 20 mil elementos, considerando también al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que mantiene más de 15 mil 900 efectivos desplegados en territorio sinaloense.

Mazatlán, de los puntos de principal atención

Una buena parte del nuevo contingente será distribuida en diversos sectores de la zona urbana de Mazatlán, donde se incrementarán los recorridos y las acciones de vigilancia.

Además de la presencia en la ciudad de Mazatlán, autoridades contemplan la cobertura en los principales tramos carreteros de Sinaloa, con unidades destinadas a reforzar los recorridos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles hechos delictivos.

Para el despliegue fueron destinadas más de 130 unidades, que serán utilizadas en las labores operativas y de prevención.

¿Qué es lo que harán en el puerto?

Se trata de un reforzamiento de seguridad que contempla acciones de carácter preventivo y disuasivo, principalmente en las zonas donde autoridades consideran necesaria una mayor presencia, como las carreteras.

La estrategia también tiene como propósito atender de manera más rápida los reportes y situaciones relacionadas con delitos de alto impacto, mediante la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad.

El Gabinete de Seguridad informó que con estas acciones buscan refrendar el compromiso de un trabajo coordinado y permanente para fortalecer las condiciones de seguridad en Sinaloa.