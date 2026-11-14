Stephen King 'revela' la verdadera causa del caos aéreo en EU: llegaron los extraterrestres

Mientras miles de pasajeros permanecían varados en aeropuertos de Estados Unidos y las autoridades intentaban explicar una falla que paralizó buena parte del tráfico aéreo, alguien parecía tener una explicación mucho más inquietante: Stephen King.

El reconocido escritor de terror, autor de It, El resplandor y Carrie, recurrió a su cuenta oficial de X este viernes 13 de noviembre para compartir una peculiar teoría sobre lo que realmente estaba ocurriendo en los cielos estadounidenses.

Y, como era de esperarse, su explicación parecía sacada directamente de una película de ciencia ficción.

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"Los extraterrestres han aterrizado"

"Los extraterrestres han aterrizado. Esa es la VERDADERA razón de la suspensión de vuelos. No quieren provocar un pánico mundial. Son ciegos, pero tienen un oído de la fregada", escribió King.

La publicación apareció en medio de la incertidumbre provocada por la suspensión nacional de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), que afectó a miles de vuelos durante el viernes.

El mensaje rápidamente comenzó a circular entre usuarios de redes sociales, quienes encontraron en las palabras del escritor una manera de ponerle humor a una jornada marcada por cancelaciones, retrasos y pasajeros atrapados en aeropuertos.

Sin embargo, el detalle más curioso estaba en la descripción de los supuestos visitantes extraterrestres.

@StephenKing

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¿Una referencia a 'Un lugar en silencio'?

La descripción de King recuerda inevitablemente a las criaturas de Un lugar en silencio (A Quiet Place), la película de terror estrenada en 2018 y dirigida por John Krasinski.

En esa historia, la humanidad enfrenta una invasión de criaturas que carecen de visión, pero poseen una capacidad auditiva extraordinaria, por lo que cualquier ruido puede convertirse en una sentencia de muerte.

Aunque King no mencionó directamente la película, la semejanza resulta evidente y añade otro elemento de humor a su publicación.

El escritor, conocido por su imaginación y por sus comentarios sarcásticos en redes sociales, aprovechó así uno de los acontecimientos más desconcertantes de la jornada para construir su propia versión de una invasión extraterrestre.

Captura de Pantalla

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¿Qué ocurrió realmente con los vuelos en Estados Unidos?

Más allá de la divertida teoría del maestro del terror, la suspensión de vuelos fue consecuencia de una falla en los sistemas de telecomunicaciones utilizados para el control del tráfico aéreo.

El viernes 13 de noviembre, la FAA ordenó detener temporalmente los despegues en todo Estados Unidos, una medida extraordinaria que provocó cancelaciones y retrasos masivos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el incidente estaba relacionado con infraestructura tecnológica antigua, incluidos equipos y sistemas de comunicación que requieren modernización.

Por su parte, las autoridades de Seguridad Nacional señalaron que no encontraron indicios de un ciberataque.

La suspensión nacional fue levantada la noche del viernes, aunque las afectaciones continuaron durante el sábado 14 de noviembre mientras las aerolíneas intentaban normalizar sus operaciones.

De acuerdo con los reportes difundidos durante la mañana del sábado, las cancelaciones acumuladas entre ambas jornadas superaban las 12 mil.

Y aunque las autoridades ofrecieron una explicación técnica del incidente, Stephen King ya había aportado una alternativa mucho más cinematográfica.

Después de todo, si alguien sabe cómo convertir una jornada de caos en el comienzo de una historia aterradora, es precisamente el maestro del terror.