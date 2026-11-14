Suspende EUA sus vuelos por 4 horas

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues, que paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

La Administración de Donald Trump atribuyó el incidente, que provocó miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista contra Estados Unidos.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo, aunque advirtió de que el tráfico tardará en recuperar la normalidad.

"Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana", declaró.

En la misma comparecencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que se hubiera producido un ataque contra Estados Unidos y aseguró que el incidente no estaba relacionado con la caída de Microsoft del jueves.

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México informó este viernes que se solicitó mantener en tierra todas las aeronaves con vuelos programados hacia Estados Unidos, debido a fallas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tráfico aéreo de ese país.

La autoridad mexicana explicó en un comunicado que la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense implementó restricciones temporales a las operaciones aéreas como medida preventiva de seguridad.

[MUNDO 7A]