'Su cabeza tenía precio': ¿Quién era 'El Marino', asesinado a balazos en penal de alta de seguridad?

Jorge Luis Torres Villalón, "El Marino", fue asesinado a balazos la noche de este sábado al interior del Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 1, donde se encontraba recluido desde el mes de enero de este 2026.

"El Marino" era investigado por los delitos de delincuencia organizada y su autoría en diferentes hechos de violencia en Michoacán.

¿Cómo fue asesinado "El Marino"?

Informes indican que Jorge Luis Villalón se encontraba adentro de su celda la noche de este sábado, cuando fue asesinado a balazos por una persona que todavía no ha sido identificada.

También se dio a conocer que las autoridades encontraron un arma calibre .25 y cuatro cartuchos percutidos.

La Fiscalía de Michoacán confirmó su muerte e inició las investigaciones del caso.

¿Quién era Jorge Luis Torres Villalón, "El Marino"?

Jorge Luis Villalón Torres, alias "El Marino", estaba acusado de ordenar el homicidio de Alexander, un estudiante de bachillerato, muerto a balazos el 5 de junio del año 2023 , en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Ese día, la víctima y su mamá se encontraban afuera de su casa, a bordo de una camioneta, cuando fue herido por disparo de arma de fuego durante un ataque armado.

El adolescente fue trasladado por su mamá y un vecino a un hospital de dicha ciudad, pero horas después perdió la vida.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, donde se integró la Carpeta de Investigación, en la que se recabaron datos de prueba de la participación de José Luis Villalón en el delito.

Un juez emitió la orden de aprehensión en su contra, por lo que la FGE emitió un acuerdo de recompensa a quien proporcionara información que ayudara en la ubicación del presunto responsable.

La Unidad de Asistencia Jurídica Internacional de la FGE realizó también la solicitud de una Notificación Roja y Alerta Migratoria ante la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como ante el Instituto Nacional de Migración (INM), para ubicar y detener a "El Marino", con fines de extradición.

El 25 de marzo del año pasado, la Fiscalía fue informada de la ubicación en Canadá y posterior detención del investigado, por lo que inició el proceso de traslado con ayuda e intervención de la Unidad de Procedimientos Internacionales de FGR.

El pasado 10 de enero, Jorge Luis Villalón fue traído a México en extradición, proveniente de Canadá, y enfrentaba el proceso judicial por el homicidio de Alexander;

También era investigado por delitos del fuero federal e incluso por atentados con un coche bomba y por el asesinato del contraalmirante José Luis Corro Chávez, titular de la Capitanía de Puerto en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ocurrido el 4 de marzo de 2015.

Diferentes organizaciones criminales también buscaban a "El Marino", luego de que les robara armamento y droga , cuando este sujeto aprovechará su cargo al frente de la Capitanía de Puerto en Infiernillo, Michoacán, como se establece en las investigaciones que iniciaron autoridades federales.