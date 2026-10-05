Sube 30% costo de vuelos

El siglo de durango

El costo de los boletos de avión ha ido en aumento durante los últimos meses, por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y las dificultades para el flujo del petróleo por el estrecho de Ormuz, reconoció el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Levi Williams Manzanares.

"El tema de la guerra que se vive de Irán-Estados Unidos, el cierre del estrecho de Ormuz, al no permitir que pase este petróleo y que después se refine para generar estas turbosinas, y todo el petróleo que pasa por ese estrecho es un porcentaje muy importante del que se distribuye en el mundo, ha hecho que los costos de los combustibles suban exponencialmente", indicó.

Al respecto, explicó que el aumento en los vuelos ha sido hasta del 30 por ciento, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

"Han aumentado hasta un 30 por ciento calculamos actualmente en algunas rutas. Aunque se sigue manteniendo dinámico, sí notamos que cada vez encuentras precios mayores (...) De hecho, ahorita que estamos monitoreando el tema de nuestra próxima participación en España en Fitur, estamos notando un incremento también aproximadamente del 30 por ciento contra lo que costaba un vuelo el año pasado", dijo.

Asimismo, se refirió a la suplantación que se ha registrado en el sector e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta frente al incremento de fraudes en el sector turístico, especialmente durante las temporadas de alta demanda.

Para hacer frente a este problema, Williams Manzanares dijo que han implementado el sello de calidad AMAV, distintivo que se otorga a las agencias afiliadas que cumplan con todos los requisitos que van más allá del Registro Nacional Turístico.

[DURANGO 1B]