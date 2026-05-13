Sube el desplazamiento interno: 9 mil más huyeron por violencia

La violencia provocada por conflictos emergentes, intensificados y prolongados obligó a 9 mil mexicanos a abandonar su lugar de residencia y a movilizarse dentro del país durante 2025, sostiene el Informe Mundial sobre los Desplazamientos Internos.

La edición 2026 publicada por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), instancia que forma parte del Consejo Noruego para los Refugiados, señala que los desastres naturales, por su parte, provocaron 93 mil desplazados dentro del país.

México cerró el año pasado con un total de 390 mil personas desplazadas internamente, el número más elevado en las Américas detrás de Haití, Colombia y Guatemala, y cifra similar a la que registra Níger, nación africana que es testimonio de un sanguinario enfrentamiento entre grupos yihadistas rivales, el Estado Islámico del Sahel y Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, afiliada a Al-Qaeda.