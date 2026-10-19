Subió el costo de la vivienda más barata en Durango, ¿cuánto cuesta en la actualidad?

Comprar una vivienda en Durango cada vez resulta más costoso para los trabajadores de menores ingresos. Y es que, aunque la entidad está entre las de menor costo del país, el rango se ha ido incrementando durante los últimos meses.

El expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) filial Durango, Salvador Chávez Molina, informó que tras las recientes modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el costo mínimo de la vivienda de interés social registró un incremento.

“El día 28 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un incremento al valor de la Vivienda del Bienestar que maneja el Infonavit a 832 mil pesos. De esos 832 mil pesos hay una tabla de subsidios o de incentivos, apoyos, que van desde los 10 hasta los 90 mil pesos, dependiendo del nivel de ingresos del derechohabiente (...) La vivienda más barata va a costar 742 mil pesos. Entonces, hubo un incremento mínimo, de 627 mil pesos a 742 mil pesos”, expuso.

En tal sentido, explicó que la justificación es que en ese monto se están incluyendo los pagos de los siguientes 30 años del mantenimiento de los conjuntos habitacionales , de manera anticipada, por los departamentos que se ofrecen a través de este programa, que es un esquema multifamiliar. “Entonces, pues digo, ya cada quien que saque sus conclusiones”, agregó.

vivienda unifamiliar

El expresidente de la Canadevi refirió que, en lo que respecta a las casas unifamiliares tradicionales, la opción más económica en el mercado duranguese se cotiza en torno a los 900 mil pesos.

Señaló que los costos de la vivienda en la entidad han experimentado incrementos considerables debido a diversos factores como el encarecimiento de la tierra, la alta demanda del programa de la Vivienda del Bienestar, así como el incremento en impuestos y trámites, lo que ha repercutido directamente en el precio final al consumidor.

Informó también que, pese a que se cuenta con proyectos registrados desde hace año y medio, la construcción avanza con lentitud.