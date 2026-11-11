Sujeto armado intenta asaltar a pareja en Zona Centro y golpea a joven con una botella en la cabeza

Un joven resultó con una herida abierta en la cabeza luego de ser atacado con una botella por un sujeto que presuntamente portaba un arma de fuego, quien intentó despojarlo de sus pertenencias cuando caminaba acompañado de su pareja por calles de la colonia Lucio Cabañas, en la ciudad de Durango, durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre.

El afectado fue identificado como Juan Pablo, quien aproximadamente a las 01:30 horas regresaba de cenar junto con su pareja, después de acudir a un establecimiento de comida propiedad de una amiga, ubicado por la calle Remedios, cuando ambos fueron sorprendidos por un desconocido.

De acuerdo con la declaración recabada, la pareja caminaba por la calle Independencia cuando se les aproximó un individuo de aproximadamente 22 años de edad, delgado, de 1.70 metros de estatura, quien vestía ropa negra, gorra del mismo color y llevaba cadenas alrededor del cuello, mismo que sacó una pistola y comenzó a amenazarlos para exigirles sus objetos de valor.

Durante el intento de asalto, el agresor tomó una botella y golpeó a Juan Pablo directamente en la cabeza, provocándole una herida que comenzó a sangrar, por lo que ambos afectados optaron por correr para ponerse a salvo, mientras que el presunto responsable escapó sin que lograran establecer hacia dónde se dirigió.

Tras lo ocurrido, el joven solicitó apoyo a través del número de emergencias 911, generándose un reporte alrededor de las 02:00 horas, por lo que agentes investigadores acudieron a un domicilio del asentamiento humano antes mencionado, donde entrevistaron al afectado y confirmaron que presentaba una lesión abierta en la región frontal, con exposición de tejido y presencia de líquido hemático.

Durante las indagatorias, el lesionado señaló que vecinos del sector le habían comentado que el presunto agresor era conocido con el apodo de “Christmas”.

Finalmente, los elementos de la Policía Investigadora de Delitos recabaron las características físicas y la vestimenta del señalado, además de documentar las lesiones que presentaba Juan Pablo, a quien recomendaron acudir ante el Agente del Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente, con la finalidad de continuar las investigaciones y tratar de localizar al responsable de la agresión y del intento de robo.