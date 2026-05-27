Sujeto golpea a comerciante y roba mercancía de su minisúper en la colonia Santa María

Un sujeto logró escapar luego de presuntamente cometer un robo con violencia en un minisúper de la colonia Santa María, en la ciudad de Durango, donde además agredió físicamente al encargado del establecimiento.

El incidente ocurrió cerca de las 17:30 horas de este martes en el negocio denominado Súper FC, ubicado sobre la calle Providencia del sector habitacional, antes mencionado.

De acuerdo con el reporte emitido al sistema de emergencias C5, un hombre ingresó al establecimiento y comenzó a tomar diversos productos del área de abarrotes, mismos que guardó dentro de una bolsa mientras aparentaba recorrer la tienda como cliente.

La persona señalada fue descrita como de complexión robusta, tez blanca y vestimenta oscura; portaba sudadera negra, pantalón del mismo color, gorra y un bastón o bordón para apoyarse al caminar.

Según la declaración recabada, Martín, encargado del comercio, observó cuando el individuo intentó abandonar el local sin realizar el pago correspondiente de la mercancía.

Al interceptarlo en el exterior para reclamarle el robo, el presunto responsable reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al comerciante, para después darse a la fuga corriendo con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron minutos más tarde al sitio y se entrevistaron con María del Rayo, madre del afectado, quien proporcionó detalles de lo ocurrido y de las características físicas del sospechoso.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar al individuo señalado, mientras el caso quedó integrado en la carpeta correspondiente por el delito de robo a negocio con violencia.