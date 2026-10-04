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ROBO

Sujeto ingresa con arma blanca a casa de la Asentamientos Humanos y roba dos celulares

Tras huir del lugar, elementos de la policía comenzaron los recorridos por la zona.

Sujeto ingresa con arma blanca a casa de la Asentamientos Humanos y roba dos celulares

Sujeto ingresa con arma blanca a casa de la Asentamientos Humanos y roba dos celulares

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un grupo de personas fue víctima de un robo con violencia dentro de un domicilio de la colonia Asentamientos Humanos, donde un sujeto ingresó armado con un cuchillo y se apoderó de dos teléfonos celulares.

El atraco fue reportado alrededor de las 05:30 horas de este domingo, en un domicilio de la calle Inti Peredo.

De acuerdo con las declaraciones de los afectados, el presunto responsable ingresó cuando se encontraban seis personas dentro de la vivienda.

El sujeto las amenazó con un cuchillo y tomó dos celulares antes de salir del domicilio. Las versiones señalaron que vestía completamente de negro y se desplazaba en una motocicleta también de color negro.

Aunque se desplegaron recorridos de búsqueda, no se reportó su localización.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: robo Durango celulares, cuchillo, personas, dentro

               

                
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